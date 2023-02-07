العميري والعتيقي باشرتا العمل في هيئة «ذوي الإعاقة»

وطن النهار

باشرت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.بيبي العميري، صباح امس، عملها بجولة تفقدية على المبنى الرئيسي للهيئة حيث تفقدت مختلف القطاعات والادارات التابعة لها، والتقت منتسبي الهيئة بصحبة نائب المدير العام ناهد العتيقي ونائب المدير العام لقطاع الخدمات الاجتماعية والنفسية هنادي المبيلش، عقب المرسوم الصادر بتعيين العميري مديرا عاما للهيئة وناهد العتيقي نائبا لمدير عام الهيئة.

من جانب آخر، اقامت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة احتفالية رفع علم الكويت الرمز الوطني بحضور ومشاركة مسؤولي وموظفي الهيئة وبعض الحضانات التي تقع تحت اشراف الهيئة ومظلتها، إذ أكدوا ان احتفالية رفع العلم تمزج الأصالة والمعاصرة وتستحضر ذاكرة الوطن وتاريخ الآباء والأجداد وتستنهض الشعور الوطني الكامن من نفوس موظفيها، مشددة على أن العلم أمانة تسلمها الأبناء من الآباء المؤسسين وهو أمانة عند كل كويتي وكويتية يعيشون على هذة الأرض الطيبة.

وأعرب المسؤولون، عن تهنئتهم لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية والشعب الكويتي الوفي بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية.

وأشاروا الى أن الأعياد الوطنية ومناسبة رفع العلم وإقامة الأنشطة والاحتفالات فرصة لأخذ العبرة والدرس وزيادة وتقوية اللحمة الوطنية بين أطياف الشعب الكويتي والتسامي فوق الخلافات بين الفرق من أجل كويت حديثة يطمح لها الشعب الكويتي من خلال رفعته وتقدمه.

واشارت الى فعاليات وأنشطة ومشاركات بينها وبين بعض الجمعيات النفع العام التي تهتم بذوي الإعاقة لتشاركهم فرحتهم الوطنية خلال شهر فبراير 2023م، مشيدة بمشاركة الحرس الوطني الكويتي بمعزوفة النشيد الوطني لرفع العلم ومن ثم معزوفات الأغاني الوطنية التي أبهجت الحضور وأسعدتهم وبثت الفرحة الوطنية الكويتية في نفوسهم.

