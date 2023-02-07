«كويت سات» يسير حسب الخطة الموضوعة له

وطن النهار

أفادت الدكتورة هالة خالد الجسار مدير المشروع الوطني لكويت سات 1 والقائم بأعمال رئيس قسم الفيزياء في كلية العلوم بجامعة الكويت أن القمر كويت سات 1 والذي هو بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الآن في نهاية مرحلة أولية تُسمى بمرحلة العمليات الأولية المبكرة لما بعد الإطلاق أو «LEOP». وأضافت د. الجسار أنه من المعروف أن هذه المرحلة هي مرحلة أولية يمر فيها أي قمر اصطناعي ينطلق إلى مداره حول الأرض، وتستمر هذه المرحلة لمده شهرين إلى ثلاثة أشهر من تاريخ الإطلاق، ويتم خلالها استقبال أول إشارة، وأيضاً يتم إجراء الاختبارات على القمر الاصطناعي ومعايرة جميع أنظمته للتأكد من عملها بشكل جيد وأنها تؤدي وظيفتها المطلوبة.

وأوضحت الجسار أن الفريق الفني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول يتواصل مع القمر الاصطناعي بشكل ممتاز وذلك بإرسال واستقبال الإشارات من المحطة الأرضية في كلية العلوم بجامعة الكويت. كما أكدت د. الجسار أن الفريق الفني يعمل على مدار 24 ساعة للتحقق من سلامة جميع أنظمة كويت سات-1 مثل EPS أو نظام الطاقة الإلكتروني المسؤول عن توليد الطاقة من الخلايا الشمسية ومن ثم تخزينها في البطارية ليتم توزيعها إلى أنظمة القمر الاصطناعي. ولفتت إلى أنه تم التحقق وبنجاح من سلامة نظام ADCS المسؤول عن استقرار وتوجيه القمر أثناء تواجده في المدار، وأنه مازال العمل جارياً يوميا من قبل الفريق الفني وذلك للتحقق من سلامة جميع الأنظمة الأخرى والتأكد من أنها تعمل بشكل جيد.

