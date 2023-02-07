نيس أسقط مرسيليا

دوليه

ألحق نيس بمضيفه مرسيليا الثاني هزيمته الأولى منذ 22 أكتوبر، بالفوز عليه في عقر داره 3-1 أول من امس في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي. ودخل مرسيليا الى اللقاء على خلفية سبعة انتصارات في آخر ثماني مراحل ومن دون هزيمة لتسع مراحل متتالية، لكن نيس تفوق عليه في معقله وألحق به الهزيمة الأولى منذ المرحلة 12 حين سقط أمام لنس 0-1 على أرضه أيضاً. وبهزيمته الرابعة للموسم، تجمد رصيد مرسيليا عند 46 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن غريمه باريس سان جرمان المتصدر الذي يتواجه معه غدا في ثمن نهائي مسابقة الكأس، وعلى نفس المسافة من لنس الثالث المتعادل الأحد مع مضيفه بريست 1-1.

أما نيس، فرفع رصيده الى 34 نقطة في المركز الثامن. وبدأ المدرب الكرواتي لمرسيليا إيغور تودور اللقاء بإشراك الوافد الجديد البرتغالي فيتينيا الذي بات أغلى صفقة في تاريخ النادي المتوسطي بعد قدومه من براغا في صفقة قدرت بـ32 مليوناً مع احتساب المكافآت. ولم تكن بداية مرسيليا مثالية، إذ وجد نفسه متخلفاً في الدقيقة 38 عندما سدد غايتان لابورد كرة من قرابة 20 متراً، فصدها الحارس الإسباني باو لوبيس لكنها سقطت أمام سفيان ديوب الذي تابعها في الشباك. ثم اكتملت المفاجأة حين أضاف نيس الهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول عبر لابورد الذي كان بدوره هذه المرة في المكان المناسب لمتابعة الكرة في الشباك بعدما صد لوبيس تسديدة لكيفرين تورام (44). لكن مرسيليا عاد الى اللقاء بفضل الوافد الجديد البديل الأوكراني روسلان مالينوفسكي، إذ قلص الأخير الفارق في الدقيقة 60 بعد تمريرة من أليكسيس سانشيس الذي دخل الملعب مع لاعب أتالانتا الإيطالي السابق بعد استراحة الشوطين على حساب فيتينيا وديميتري باييت توالياً.

لكن نيس وجه الضربة القاضية لمضيفه وأكد فوزه الأول في «استاد فيلودروم» منذ 8 نوفمبر 2015 بتسجيله الهدف الثالث عبر البديل الجزائري بلال براهيمي بتسديدة جميلة من مشارف المنطقة الى الزاوية بعيداً عن متناول لوبيس بعد تمريرة من أنطوان مندي (85).

وعزز موناكو حظوظه في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه على مضيفه كليرمون فيران 2-0. وحسم نادي الإمارة النتيجة لمصلحته بعد 10 دقائق من صافرة بداية المباراة بهدفي التشيلي غييرمو ماريبان (3) والسويسري بريل إمبولو (13).

ورفع موناكو رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، متأخراً بفارق نقطتين عن مرسيليا ولنس الثالث الذي أنقذ نقطة وخرج بالتعادل مع مضيفه بريست1-1. في المقابل، تجمد رصيد كليرمون الذي فشل في التسجيل للمباراة الثالثة توالياً بعد تعادله سلباً أمام نانت وليل، عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر. وفرط لوريان بنقطتين ثمينتين في الصراع من أجل المشاركة القارية الموسم المقبل، وذلك بتعادله السلبي على أرضه مع أنجيه الأخير، ليكتفي بنقطة رفع بها رصيده الى 36 في المركز السابع بفارق أربع نقاط عن رين الخامس، فيما بقي ضيفه في ذيل الترتيب بتسع نقاط فقط. وحقق ستراسبورغ فوزه الثالث للموسم بتغلبه 2-0 على ضيفه مونبلييه 2-0. واكتفى الجريح الآخر أوكسير بنقطة من تعادله السلبي على أرضه مع رينس.

