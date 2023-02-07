سان جرمان يناقش تمديد عقد ميسي

دوليه

أكد البرتغالي لويس كامبوس مستشار كرة القدم في باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لأول من أمس أن نادي العاصمة «يناقش حالياً» تمديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي في يونيو المقبل، مشدداً على أنه سيكون «سعيداً» أن يتمكن بطل العالم من «الاستمرار» في سان جرمان. وقال كامبوس في مقابلة مع برنامج «تيليفوت» على القناة الفرنسية «تي أف1»: «نحن في نقاش. لا يمكنني إخفاء ذلك، أوّد أن يكون معنا في هذا المشروع، أن يتمكن من الاستمرار معنا». وتابع «سأكون سعيداً إذا استمر، لكننا نتحدث في الوقت الحالي لمحاولة الوصول إلى الهدف المرجو، والاستمرار في وجود ليو ميسي معنا».

ويتوجب على ميسي، في سن الخامسة والثلاثين، أن يقرر مستقبله، وذلك بعد عدة أسابيع من قيادته منتخب «ألبيسيليستي» إلى لقبه العالمي الثالث في مونديال قطر 2022. وكان ميسي، حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، انضم إلى باريس عام 2021 لمدة موسمين (بالإضافة إلى موسم اختياري) في انتقال فاجأ عالم الكرة المستديرة من النادي الأحب إلى قلبه برشلونة الاسباني حيث أمضى معظم مسيرته.

ورحّب كامبوس بمشاركة «البرغوث» الصغير في المشروع الباريسي، مستشهداً على سبيل المثال بأدائه أمام مونبلييه الأربعاء في الدوري حيث ساهم بهدف من ثلاثية فريقه 3-1.

وأضاف البرتغالي «في الشوط الأول، قلت له: ليو عليك أن تقود الجميع معك، فأجاب الهدوء، وبالفعل خاض شوطاً ثانياً استثنائيا».

ويأتي تألق ميسي الذي سجل هدف الفوز أمام تولوز 2-1 السبت ضمن منافسات المرحلة الـ 22 من الدوري، في وقت يحتاج إليه سان جرمان كونه يفتقد لجهود مهاجمه كيليان مبابي للاصابة، في حين غاب البرازيلي نيمار عن المباراتين الأخيرتين بسبب شد عضلي. وينتظر سان جرمان تحديات صعبة في الاسابيع المقبلة حيث يحلّ ضيفاً غدا على غريمه مرسيليا في ثمن نهائي الكأس، ليقابل موناكو ضمن منافسات المرحلة 23، قبل الاستحقاق الأوروبي الصعب في «بارك دي برانس» أمام بايرن ميونيخ الألماني في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في 14 فبراير الحالي.

