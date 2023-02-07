بايرن عاد إلى الانتصارات

دوليه

عاد بايرن ميونيخ حامل اللقب الى سكة الانتصارات التي حاد عنها لثلاث مراحل متتالية، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه فولفسبورغ 4-2 رغم النقص العددي في صفوفه أول من امس في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني، ما سمح له باستعادة الصدارة. ودخل فريق المدرب يوليان ناغلسمان الى اللقاء على خلفية ثلاثة تعادلات متتالية في الدوري منذ بداية 2023 وفي المركز الثاني بعد فوز أونيون برلين على ماينتس 2-1 السبت. لكن النادي البافاري، القادم من فوز كبير 4-0 في الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس على حساب ماينتس، استعاد توازنه وتصدر مجدداً بفارق نقطة أمام أونيون برلين، وذلك قبل تسعة أيام من زيارته الى العاصمة الفرنسية لمواجهة مع باريس سان جرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. ويدين بايرن بالانتصار الحادي عشر للموسم الى الفرنسي كينغسلي كومان الذي سجل هدفين قبل مرور ربع ساعة على البداية، والى الشاب جمال موسيالا الذي حسم الأمور نهائياً لصالح فريقه بتسجيله الهدف الرابع حين كان فريقه ناقص العدد بعد طرد يوزوا كيميش.

وأشاد ناغلسمان بموسيالا و«هدفه الحاسم»، بالقول «أشكر الله على تسجيلنا هذا الهدف الذي كان مهماً جداً بالنسبة لنا». وتابع «جمال لعب بشكل جيد جداً وبسلاسة. أنا راضٍ جداً جداً (عن أداء اللاعب)». أما مدرب فولفسبورغ الكرواتي نيكو كوفاتش الذي قاد بايرن الى ثنائية الدوري والكأس في 2019 حين كان مدرباً له، فقال بعد الهزيمة الثالثة توالياً لفريقه في الدوري والكأس عقب سلسلة من ستة انتصارات متتالية، إن أصحاب الأرض كانوا «غير محظوظين وبايرن حالفه الحظ من أجل الفوز». وسجل كومان الهدف الأول في الدقيقة 9 من كرة قوسية من الجهة اليسرى. وسرعان ما أضاف الفرنسي الهدف الثاني من تسديدة رائعة «على الطاير» (14)، قبل أن يسجل مولر الثالث بكرة رأسية إثر ركلة حرة نفذها كيميش (19). وحاول كوفاتش تدارك الموقف، فأجرى تبديلاً مبكراً جداً بإخراج الفرنسي ماكسونس لاكروا والزج بالبولندي ياكوب كامينسكي (30)، فكان مصيباً بقراره إذ نجح الأخير في تقليص الفارق قبيل نهاية الشوط الأول (44). ووجد بايرن نفسه تحت ضغط كبير في بداية الشوط الثاني وهدد فولفسبورغ مرمى سومر في أكثر من مناسبة، ثم تعقدت مهمة النادي البافاري بعد اضطراره لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد كيميش بعد حصوله على الإنذار الثاني (54). وحاول فولفسبورغ استثمار التفوق العددي وأجبر سومر على التدخل مرات عدة لإنقاذ فريقه الذي نجح في استيعاب فورة مضيفه وصولاً الى توجيهه الضربة القاضية للأخير بهدف رابع سجله موسيالا بعد مجهود فردي رائع وتسديدة الى يسار الحارس (73)، مسجلاً هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم. لكن فولفسبورغ رفض الاستسلام لفكرة تلقيه الهزيمة السادسة وعاد له الأمل مجدداً بتقليصه الفارق في الدقيقة 80 بتسديدة قوية من داخل المنطقة للسويدي ماتياس سفانبرغ. وفَكَّ فيردر بريمن عقدته في ملعب شتوتغارت وحقق فوزه الأول على أرض الأخير منذ 10 أعوام، وذلك بعدما تغلب عليه 2-0.

