إرفينغ إلى دالاس

دوليه

توصل بروكلين نتس إلى اتفاق مع دالاس مافريكس لانتقال كايري إرفينغ الى صفوف الاخير، بعد أيام من طلب اللاعب الانتقال بصفقة تبادل، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية أول من امس.

وذكر موقع «ذي أثلتيك» الرائد أن نتس سيحصل على سبنسر دينويدي ودوريان فيني-سميث والعديد من الخيارات في «درافت» دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. وارتبط إرفينغ بالانتقال الى العديد من الاندية، بما فيها فينيكس صنز ولوس أنجليس ليكرز ولوس أنجليس كليبرز بعد أن فجر قنبلة برغبته في الرحيل قبل الموعد النهائي لإغلاق فترة الانتقالات المخصصة لصفقات التبادل الخميس. وأفادت التقارير أن إرفينغ طلب الرحيل بعد فشل الاتفاق مع نتس بشأن تمديد عقده. وكان نتس قد قرر عدم منحه عقداً مضموناً بالكامل قبل نهاية الموسم وذكر موقع «ذي أثلتيك» أن النادي عرض عليه «شروط الضمان» التي «لم يقبلها بشكل جيد». وذكرت شبكة «إي إس بي أن» أن المحادثات بين نتس ومافريكس «تسارعت» أول من امس. وستعيد صفقة التبادل دينويدي إلى بروكلين حيث لعب لمدة خمسة مواسم قبل إصابة في أربطة الركبة في بداية موسم 2020-2021.

