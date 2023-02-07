إيفنبرغ: نوير جاحد

دوليه

اتهم القائد السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني، شتيفان إيفنبرغ، القائد الحالي للفريق مانويل نوير بالجحود، بعد تصريحاته ضد النادي «البافاري». وكان حارس المرمى نوير الذي يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق، انتقد النادي خلال مقابلة لكل من صحيفة سودويتشه تسايتونغ، وموقع ذا أتلتيك الإخباري، بسبب إقالة توني تابالوفيتش الذي درب نوير في بايرن منذ انضمامه للفريق 2011، ويعد صديقاً مقرباً له. وقال نوير: «كانت صدمة بالنسبة لي... شعرت وكأن قلبي يُنتزع مني، هو أصعب شيء مررت به في مسيرتي». وأضاف: «نريد أن نكون مختلفين، أن نكون مثل العائلة في بايرن ميونخ، لكن حدث شيء لم أشهده من قبل هنا»، ووصف قرار النادي بأنه «لغز».

وجاءت تلك التصريحات بعد أسابيع صعبة مر بها نوير، وتلقى صدمة الخروج مع المنتخب الألماني من دور المجموعات بكأس العالم 2022، ثم تعرض للإصابة بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج في فترة الإجازة وهو ما أثار انتقادات ضده، وبعدها جاء قرار إقالة تابالوفيتش، ثم التعاقد مع الحارس السويسري يان سومر الذي لا يتوقع أن يلعب دور الحارس الثاني بعد عودة نوير. وقال إيفنبرغ 54 عاماً لمحطة «سبورت 1: «لا يمكن نسيان ما فعله بايرن من أجله».

