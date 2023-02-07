ميونيخ يشكك في إمكانية بقاء كانسيلو

دوليه

شكك بايرن ميونيخ في إمكانية تعاقده مع اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو بشكل دائم عقب نهاية إعارته من مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الحالي. وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أنه عقب مشاركة كانسيلو في أول مباراة له مع «البافاري» أكد المدرب الرياضي للنادي حسن صالح حميديتش أن بطل الدوري الألماني لا يستطيع شراء عقد كانسيلو بشكل دائم.

وأضاف أن قيمة الصفقة المدرجة في العقد والبالغ قيمتها 70 مليون يورو ستكون صعبة على بايرن ميونيخ دفعها عقب انتهاء الإعارة. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً رحل عن مانشستر سيتي بسبب خلاف مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا حول عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، في المقابل تألق الدولي البرتغالي في ظهوره الأول وصنع هدفاً عقب مشاركته بـ 18 دقيقة أمام ماينز في كأس ألمانيا، قبل أن يصنع هدفاً آخر أول من أمس في مباراة فولفسبورغ بالدوري الألماني.

