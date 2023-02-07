الهلال يتطلع إلى النهائي أمام فلامنغو

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يتطلع الهلال السعودي إلى الوصول للمباراة النهائية عندما يلتقي فلامنغو البرازيلي اليوم على ملعب طنجة في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب لغاية 11 فبراير الحالي. وكان النادي السعودي تجاوز الوداد المغربي بجدارة في الدور الماضي بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 1-1. ويواجه الهلال ظروفا استثنائية أمام فلامنغو اليوم إذ سيكون الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال أمام مهمة مضاعفة، للحفاظ على صلابة فريقه، بعد أن تأكد غياب 2 من أهم لاعبيه، البيروفي أندريه كاريلو، بعد أن أكدت الفحوص إصابته بتمزق في أربطة المفصل، كما يغيب محمد كنو بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام الفريق المغربي. وغياب كنو وكاريلو أمام فلامنغو سيكون مؤثرا للغاية، لدورهما المحوري في النظام التكتيكي لدياز، وظهر ذلك بوضوح في الدقائق القليلة التي شارك فيها كاريلو في مباراة الوداد السبت، حيث تغير شكل الهلال تماما، وتمكن من تعديل النتيجة. كما أن الجهاز الفني الهلالي بقيادة دياز، لم يمتلك إلا يومين فقط لإعادة تأهيل لاعبيه بدنيا وذهنيا، خاصة بعد الموقعة الكروية الطويلة التي خاضها مع الوداد، واستنفد خلالها اللاعبون مخزونا كبيرا من الطاقة البدنية والذهنية والنفسية، نتيجة الضغط الجماهيري ووصول تلك المباراة إلى ركلات الترجيح. وتعتبر مباراة اليوم فرصة للهلاليين لو أن الفريق كان مكتمل العناصر، خاصة أن فلامنغو ليس ذلك الفريق الذي واجه الهلال في نسخة 2019 بقطر، وفاز على الأزرق السعودي (3-1). والنادي البرازيلي ليس في أحسن حالاته الفنية هذه الأيام، فالفريق تعاقد منذ منتصف ديسمبر الماضي، مع المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، ومازال الانسجام مفقودا بين اللاعبين والمدرب.