توتنهام أسقط سيتي

دوليه

أخفق مانشستر سيتي بتقليص الفارق الى نقطتين مع أرسنال المتصدر، بسقوطه أمام مضيفه توتنهام 0-1 بهدف هاري كين، وذلك في ختام المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الانكليزي أول من امس.

وسجل كين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15، رافعاً رصيده الى 267 هدفاً مع توتنهام في جميع المسابقات. وبعد أن مُني أرسنال المتصدر بخسارة مفاجئة أمام الجريح ايفرتون (0-1) السبت، كانت الثانية له فقط في الدوري هذا الموسم، كانت الفرصة متاحة أمام سيتي لتقليص الفارق الى نقطتين مع «المدفعجية»، علمًا أن لقاءهما الاول هذا الموسم سيكون بعد 10 أيام في لندن. إلا أن سيتي فشل في تجديد الفوز على سبيرز كما حصل منذ منذ أسبوعين (4-2) على ملعب الاتحاد في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة. وتجمد رصيد فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا عند 45 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن جاره يونايتد الثالث، فيما رفع توتنهام رصيده الى 39 نقطة في المركز الخامس على بُعد نقطة من نيوكاسل الرابع.

وغاب المدرب الايطالي أنتونيو كونتي عن توتنهام بعد أن خضع منذ بضعة أيام لجراحة لاستئصال المرارة. وعلى غرار المباراة السابقة ضد سبيرز، فضّل غوارديولا إبقاء صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين، أفضل ممرر في الدوري هذا الموسم، على دكة البدلاء والزج بالمهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريس الى جانب النروجي إرلينغ هالاند. ولاحت أولى الفرص لسيتي برأسية المدافع السويسري مانويل أكانجي كانت سهلة بين يدي الحارس الفرنسي هوغو لوريس (5).

وبعد سيطرة في الاستحواذ على الكرة، استفاد سبيرز من هفوة للضيوف من أجل افتتاح التسجيل عندما مرر الاسباني روردي كرة خاطئة على مشارف منطقته، اقتنصها الدنماركي بيار-إميل هويبرغ وتوغل الى داخل المنطقة ومررها نحو كين الذي سددها في المرمى متجاوزًا رقم غريفز (15). ولم يشهد الشوط الاول فرصًا تذكر من الطرفين حتى الوقت بدل الضائع عندما كان الجزائري رياض محرز قريبًا من معادلة النتيجة لولا ارتطمت كرته من تسديدة يسارية من داخل المنطقة بالعارضة (45+1).

ودفع غوارديولا بدي بروين بدلا من محرز في الدقيقة 59 وأتيحت فرصة لسيتي عندما سدد ألفاريس كرة صاروخية من داخل المنطقة كانت في طريقها الى الشباك، ارتدت من الدفاع وتحولت الى ركنية (64) قبل أن يحاول دي بروين بعد ثوان إلا أن كرته مرت بجانب المرمى.

وكاد كين يضاعف النتيجة عندما قام بفاصل مهاري داخل المنطقة متجاوزًا مدافعين وسدد كرة بجوار القائم (69).

وكانت فرص الفريق اللندني أخطر في الشوط الثاني، لاسيما عبر المرتدات وأتيحت إحداها للكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الذي سدد من خارج المنطقة أبعدها الحارس، لتعود الى هويبرغ الذي سددها بجانب القائم (77). ودفع غوارديولا بالالماني إلكاي غوندوغان في الدقائق الاخيرة بدلا من البرتغالي برناردو سيلفا، لكن من دون جدوى. وأنهى سبيرز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الارجنتيني كريستيانو روميرو في الدقيقة 87 لإنذار ثان.

وابتعد نوتنغهام فوريست ست نقاط عن منطقة الهبوط بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد 1-0 بهدف رائع للويلزي برينن جونسون. وسجل جونسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 بتسديدة «على الطاير» من خارج منطقة الجزاء. وتألق الحارس الكوستاريكي الدولي كيلور نافاس في مباراته الاولى مع نوتنغهام بعد وصوله من باريس سان جرمان الفرنسي في نافذة الانتقالات الشتوية، ليسهم في حصد فريقه النقاط الثلاث. ورفع نوتنغهام رصيده الى 24 نقطة في المركز الثالث عشر بعد أن حقق فوزه الثالث في آخر أربع مباريات في الدوري، فيما بقي ليدز من دون فوز في الـ «برميرليغ» منذ نوفمبر الفائت ويحتل المركز السابع عشر، على بُعد مركز من منطقة الهبوط بفارق الاهداف أمام ايفرتون.

