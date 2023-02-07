كين «تاريخي»

دوليه

بات نجم هجوم توتنهام الانكليزي هاري كين الهداف التاريخي للنادي اللندني بعد تسجيله هدف الفوز الوحيد ففي مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي أول من أمس.

وتجاوز كين بذلك الرقم القياسي السابق الذي حققه الراحل جيمي غريفز بين 1961 و1970 (266). كما كان هذا هدفه رقم 200 في الـ»برميرليغ» (نظام البطولة منذ 1992)، ليصبح اللاعب الثالث فقط الذي يحقق هذا الإنجاز بعد ألين شيرر (260) وواين روني (208).

وعلّق كين على إنجازه «من الصعب ايجاد الكلمات، أنا سعيد أنني حققته في مباراة فزنا بها. أن أحقق ذلك أمام جماهيرنا، فهي لحظة لن أنساها أبدًا». وتابع «كان هناك الكثير من الحديث حول هذا الأمر خلال الأسبوعين الماضيين، كنت أرغب في إنجازه في أقرب وقت ممكن، لذا أن أحققه في مباراة كبيرة، ضد أحد أفضل الفرق في العالم، إنه شعور مميز. عندما بدأت اللعب في البرميرليغ، لم يراود أوسع مخيلاتي مطلقًا تسجيل 200 هدف في الدوري. أن أحقق ذلك الآن هو أمر مثير، لدي الكثير من السنوات المتبقية، لذا آمل أن أسجل المزيد».

