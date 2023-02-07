القادسية يتمسك بصدارة «اليد»

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واصل القادسية صدارة دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد بانتصاره السهل على اليرموك 30-23 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن منافسات الجولة الـ11 من البطولة، والتي شهدت أيضا فوز كاظمة على الفحيحيل 23-20، وبرقان على السالمية بصعوبة 32-31.

وبهذا الفوز رفع القادسية رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، فيما بقي رصيد اليرموك على 5 نقاط في المركز التاسع.

ويتمسك القادسية بصدارة البطولة على أمل تحقيق اللقب الذي تلهث وراءه جميع الأندية منذ 10 مواسم دون جدوى، إذ يحمل الكويت اللقب في المواسم العشرة الماضية في انجاز غير مسبوق. وقدم الأصفر أداء مميزاً في اللقاء من خلال السيطرة على أغلب فترات المباراة بفضل تميز لاعبيه التونسي أنس بن سليمان إلى جانب مواطنه خالد الحاج يوسف اللذين ساهما في انتصار الأصفر. ويقود القادسية المدرب الصربي بوزو روديتش الذي يسعى إلى قيادة الفريق لتحقيق اللقب الغالي.

وفي المباراة الثانية عاد كاظمة الى الانتصارات بتحقيق فوز مستحق على الفحيحيل 23-20 ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس، وهو الرصيد ذاته للفحيحيل في المركز الثامن. واقترب برقان من السالمية أكثر بانتصاره الشاق في لقاء متكافئ 32-31 ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع خلف السالمية الثالث بـ 14 نقطة.

