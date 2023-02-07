العربي والكويت في «الطائرة»

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يخوض الكويت مواجهة صعبة أمام العربي في 07:00 مساء اليوم، يسبقها في 05:00 لقاء القادسية مع الجهراء ضمن منافسات الدور التمهيدي في دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر القادسية ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة، يأتي بعد كاظمة والكويت برصيد 20 نقطة، ثم العربي بـ 17 نقطة، والجهراء 13 نقطة، وبرقان 8 نقاط، وأخيرا الساحل دون رصيد من النقاط. وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي حيث سينال صاحب المركز الأول نقطتين، والثاني نقطة، فيما يدخل الثالث والرابع المنافسة دون رصيد.

ويقام المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط. ونظرياً تأهلت أندية القادسية والعربي والكويت وكاظمة إلى الدور النهائي.

ويسعى الكويت الذي خاض مباراة أكثر من العربي للتغلب على الأخير والتقدم في جدول الترتيب على أمل تعثر القادسية المتصدر أمام الجهراء.

