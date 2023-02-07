مؤتمر صحافي لدورة التعليم العالي الرياضية الثانية

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تعقد اللجنة العليا المنظمة لدورة الالعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي، في الـ 10 صباح اليوم بمسرح الهيئة العامة للرياضة المؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة التي ينظمها الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي بدءأ من يوم 12 الشهر الحالي، كما ستسحب على هامش المؤتمر قرعة منافسات النسخة الجديدة التي ستشهد مشاركة 14 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي ستتنافس في 7 العاب رياضية للجنسين. وتتضمن منافسات الرجال العاب كرة القدم العشبية بمشاركة 12 فريقا ، كرة القدم صالات 13 فريقا وكرة الطائرة 8 فرق ، والبادل 13 فريقا، بينما الالعاب النسائية هي كرة قدم الصالات بمشاركة 5 فرق ، كرة السلة 4 فرق ، كرة الطائرة 8 فرق.

