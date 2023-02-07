مجلس الوزراء: وقف التعيين بالمناصب القيادية

وطن النهار

عقــد مجلـــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمــد نــواف الأحمـد رئيـــس مجلـس الـوزراء، وبعـد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان قائلا: أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهنئته إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة احتفال مراسم رفع العلم تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد وبحضور ممثل سموه سمو ولي العهد والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في قصر بيان إيذاناً ببدء احتفالات وطننا العزيز بالذكرى الثانية والستين للعيد الوطني والذكرى الثانية والثلاثين ليوم التحرير تحت شعار (عز وفخر).

وتقدم مجلس الوزراء بهاتين المناسبتين الوطنيتين السعيدتين إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي الوفي بخالص التهاني وصادق التبريكات، سائلاً المولى العلي القدير أن تظل راية الكويت عالية خفاقة في سماء المجد والعلا، وأن يديم على بلدنا الحبيب الأفراح والخير والازدهار والرفاه، وعلى المواطنين والمقيمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وعبّر مجلس الوزراء عن تعاطف الكويت وتضامنها مع ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في شمال ووسط الجمهورية العربية السورية وجنوب الجمهورية التركية والذي أدى إلى مقتل المئات من الضحايا وأسفر عن الآلاف من المفقودين وإصابة الكثير من الأشخاص وتدمير لمنازلهم والمرافق والبنى التحتية، معرباً عن خالص تعازي ومواساة الكويت إلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين.

وأحيط مجلس الوزراء علماً بصدور توجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة باسم الكويت إلى جمهورية تركيا جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، وذلك بمشاركة كل من وزارة الخارجية وقوة الإطفاء العام وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ووزارة الصحة والجيش الكويتي.

وضمن هذا الإطار وبأمر من القيادة السياسية بالكويت تم إرسال طائرة خاصة إلى المنطقة المنكوبة لإجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين فيها، مؤكداً أن وزارة الخارجية وعبر بعثتيها في أنقره واسطنبول تتابع بشكل مباشر أحوال المواطنين الكويتيين المتواجدين في المناطق المتضررة وتعكف على ضمان سلامتهم وعودتهم إلى البلاد سالمين.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية باطلاق وتنظيم حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من الزلزال وتخفيف المعاناة عنهم، وذلك بمساهمة الجمعيات واللجان الخيرية وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين. ومن جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بشأن تفاصيل أكبر ضبطية حبوب مخدرة في تاريخ البلاد تقدر بـ 15 مليون قرص لاريكا وأكثر من نصف طن بودرة خام اللاريكا، حيث تمت تعبئتها في أقراص فارغة بواسطة معدات وأجهزة خاصة تستخدم في عملية كبس الأقراص، وذلك بالتعاون بين قطاعات وزارة الداخلية المختلفة مع رجال الأمن في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وأعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه وتقديره للجهود المخلصة التي يبذلها رجال الأمن في وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في سبيل مكافحة تهريب المخدرات وتجنيب البلاد هذه الآفة الفتاكة وحماية أبناء المجتمع الكويتي من آثارها المدمرة والحفاظ على سلامته واستقراره، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه. وضمن الاهتمام الجاد الذي يوليه مجلس الوزراء بالتركيبة السكانية والحرص على اتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية لمعالجة هذا الملف، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية، ورفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية.

واستمع مجلس الوزراء الى شرح من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة حول مشروع تكويت القطاع التعاوني والذي سيسهم في توفير اكثر من 3000 فرصة وظيفية للعمالة الوطنية في القطاع التعاوني.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وفق الاطر القانونية الصحيحة لتنفيذ المشروع. كما استعرض مجلس الوزراء المبادرة المقدمة من بنك الكويت الوطني للمشاركة في تجميل وتطوير مدينة الكويت ودعم وتمويل مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ في المنطقة الواقعة من شاطئ الوطية إلى مؤسسة البترول الكويتية.

وكذلك المبادرة المقدمة من بيت التمويل الكويتي للمشاركة في تجميل وتطوير مدينة الكويت وتشجير الساحة الواقعة بين برج بيتك ومجمع الوطية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلبي بلدية الكويت بشأن قبول المبادرتين المقدمتين من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي.

وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لبلدية الكويت ومقدمي المبادرتين اللتين تجسدان قيم التكافل والتعاون وروح المواطنة التي يتميز بها المجتمع الكويتي ومؤسساته بما يعزز مفهوم الدور الاجتماعي المهم الذي يتبناه القطاع الخاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا الشأن.

وفي ضوء تقديم الحكومة استقالتها وبناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء، فقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة التزام الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية بجميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك وقف شغل الوظائف الاشرافيه أيا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندباً أو تعييناً أو نقلاً أو ترقية إليها، فضلاً عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجياً بين الجهات المختلفة، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد حتى إشعار آخر، وقرر مجلس الوزراء إحالة الموضوع إلى ديوان الخدمة المدنية لإصدار قرار بهذا الشأن.

