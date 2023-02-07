هل كان صدام شجاعاً؟

الاخيرة

في موقعة الصريف قبل 120 عاماً أثخن أمير حائل عبدالعزيز آل رشيد بقتل الكويتيين الذين قاموا بغزوة وتوعد من يُؤويهم بالقتل، وكان قد وضع المئات منهم بمستودع ليخرجهم على دفعات ويقتلهم بدم بارد، لذا جاز تسميته بالطاغية والدموي المنزوع المشاعر إلا ان أحداً رغم خصومتنا الشديدة معه لم يتهمه بالجبن فقد كان شجاعاً حتى سُمِّي بـ «الجنازة» كونه يلبس الأسود قبل الحروب ويقول هذا كفني ويضع العمامة الحمراء على رأسه كي لا يخطئه أعداؤه ويقول قبل المعركة: «حسبت أني مت العام» أي يعتبر نفسه ميتاً قبل المعركة، وقد قُتِلَ وعمره 36 عاماً ولم يكن يقبل أن يتصدر الصفوف غيره… بالخلاصة: خلافنا مع شخص لا يجعلنا نبخسه حقه التاريخي!

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قرأت بالمقابل تقريبا كل ما كُتِبَ عن صدام، وشاهدت أغلب لقاءات معاصريه ومن عمل معه وبحق لم أجد بالتاريخ من هو أجبن وأغدر وأحقر وأقذر وأخس وأكثر عمالة وخيانة ونكراناً للجميل وإجراماً وانقلاباً على المقربين من النذل صدام، ولا يمكن بحال تصور أن من تجمعت به كل تلك الصفات الدنيئة التي قلما توفرت في شخص، يمكن بالمقابل أن يتحلى بصفات موجبة وطيبة كالشجاعة والتضحية والوطنية، ولا أدل على جبنه وخوفه ورعبه، من هربه وأبنائه من المواجهة واختفائه كالفار بالغار وعدم استخدام سلاحه للشهادة ومنع سقوطه أسيراً، لقد اتصف الجبان الرعديد صدام بالقسوة والوحشية تجاه شعبه وتجاه الأبرياء العزل محاطاً بالجيوش وبرجال الأمن الذين يحمونه من غضب المظلومين وهم بالملايين ممن يجرح مشاعرهم إدعاء صفات موجبة كاذبة كالشجاعة في المجرم صدام..

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ومن السخف والجهل والتضليل الاستشهاد بعملية إعدام الطاغية (ان صحت ولم تكن تمثيلية لتلميعه وإثارة الطائفية وليطنطن بها زبانيته وعملاؤه وادعاء بطولته) لإثبات شجاعته، فحكم الإعدام قد صدر ولا عودة عنه، فما الذي نتوقعه من صدام - أو حتى غيره من مجرمين- وهو شخصية عامة ويعلم أن الكاميرات تصور، والتاريخ يسجل، أمام المشنقة؟ هل نتصور عقلاً ومنطقاً أن يرتمي على أحذية الجلادين ليقبلها ويلعقها وهو يعلم ألا فائدة من ذلك وإلا لكان قام بذلك العمل قطعاً دون تردد؟ وهل كان يفترض أن نراه يبكي ويعملها بنفسه لإثبات جبنه المعروف سلفاً؟

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آخر محطة:

احتراماً لمشاعر عائلات ضحايا المجرم الجبان صدام وهم بالملايين في العراق والكويت وغيرها من البلدان، نرجو إصدار تشريع كويتي مشدد يعاقب مَن يثني على صدام احتراماً لمشاعر أهالي الشهداء والأسرى، وليس في ذلك أمراً جديداً فلاتزال النازية والثناء على هتلر أو إنكار جرائمه الكبرى كـ «الهولوكوست» مجرَّمة ومحرَّمة في أغلب بلدان العالم كونها تظهر انعدام الحس الإنساني لمن يقوم بها!

