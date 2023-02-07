«نور الرياض» يتألق

الاخيرة

أعلنت إدارة مشروع الرياض آرت تمديد معرض نور الرياض «من الشعاع إلى الشغف»، في حي جاكس بالدرعية حتى العاشر من مارس 2023م، وذلك نظرًا للإقبال الواسع الذي حظي به المعرض في الفترة الماضية من مختلف فئات المجتمع.

ويقدّم المعرض الذي يعّد إحدى فعاليات «احتفال نور الرياض 2022» ضمن مشروع «الرياض آرت» أحد مشاريع الرياض الكبرى، رحلة فنية للتحوّل الضوئي الإبداعي في الماضي والمستقبل من خلال أعمال فنية لـ 30 فناناً محلياً وعالمياً، تستكشف الدور الذي يلعبه الضوء في تشكيل علاقة الإنسان مع الكون.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع الرياض آرت خالد الهزاني، «أن المعرض شكّل إضافة نوعية للمشهد الفني والثقافي في المملكة، بما ينسجم مع توجيهات القيادة وأهداف برامج «رؤية المملكة 2030»، حيث يواصل المعرض تقديم فعالياته بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية من نور الرياض 2022 تحت شعار «نحلم بآفاق جديدة».

وأشار إلى أن المعرض يحفّز زوّاره على التفكير من خلال جعل الضوء وسيطاً إبداعياً للتواصل بين الماضي والمستقبل، ويحاول الوصول إلى تفسير للعلاقة الوطيدة التي تجمع الإنسان بالضوء، التي تمتد من أولى العصور إلى العصر الرقمي.