كأس ولي العهد «عرباوي»

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تُوج العربي بلقب كأس ولي العهد بتغلبه على السالمية 4-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 والإضافي 2-2 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد جابر الدولي. سجل للسالمية الكولومبي كارلوس ريفاس (27)، وفهد العتيبي (101)، وسجل للعربي جمعة عبود (89) والليبي السنوسي الهادي (106).

ورفع الأخضر عدد ألقابه إلى 9 متساوياً مع القادسية والكويت، في حين فشل السماوي في التتويج باللقب للمرة الثالثة. وبدأ مدرب السالمية محمد إبراهيم المباراة بتشكيلة ضمت الحارس أحمد عادي، ورباعي الدفاع بدر جمال وفهد المجمد والبرازيلي أليكس ليما وحمد القلاف، مع فواز عايض ومهدي دشتي والغامبي سانغ بير ميندي في وسط الملعب ومبارك الفنيني في الجهة اليمنى وكارلوس ريفاس في الجهة اليسرى، والعاجي جمعة سعيد في المقدمة.

في المقابل، اعتمد البوسني روسيمير سفيكو مدرب العربي على الحارس سليمان عبدالغفور، مع الجزائري طارق بوعبطة وحسن حمدان وعيسى وليد وجمعة عبود في خط الدفاع، وسلطان العنزي وسيف الحشان وعلي خلف في وسط الملعب، والليبيين محمد صولة والسنوسي الهادي على الجهتين اليمنى واليسرى، والنيجيري كينغسلي إيدو في خط الهجوم.

وكان العربي الطرف الأفضل في الشوط الأول والأكثر سيطرة على الكرة، لكنه فشل في الوصول إلى مرمى الحارس أحمد عادي بفضل التنظيم الدفاعي للسالمية الذي غلب على أدائه الحذر والتراجع.

وافتتح كارلوس ريفاس التسجيل في الدقيقة 27، عندما تلاعب مبارك الفنيني بالمدافع جمعة عبود ومرر كرة عرضية أبعدها بوعبطة فتهيأت أمام ريفاس الذي سددها قوية في وسط المرمى عجز الحارس عبدالغفور عن التصدى لها. وأثار هذا الهدف لاعبي العربي الذين كثفوا من هجماتهم على مرمى السماوي، وكاد إيدو أن يسجل من إحداها برأسية وجدت سانغ بير الذي أبعدها من خط المرمى (37)، وبعدها بدقيقة سدد علي خلف كرة قوية بعد لعبة ثلاثية مع السنوسي وإيدو، لكن عادي تصدى للكرة التي ارتدت لسيف الحشان فتابعها الأخير سهلة في أحضان الحارس. ولم تثمر المحاولات العرباوية في تعديل النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم السالمية بهدف دون رد.

وواصل العربي هجومه في الشوط الثاني بحثاُ عن تعديل النتيجة، وكاد أن يحقق مبتغاه عندما مرر الحشان كرة على طبق من ذهب إلى علي خلف المواجه للمرمى والذي سدد بقوة لكن الحارس عادي أبعد الكرة إلى ركنية ببراعة (57). وسنحت فرصة أخرى لإيدو الذي تابع عرضية صولة فذهبت رأسيته بجوار القائم الأيسر (59). غابت بعدها الخطورة عن مرمى السالمية رغم السيطرة العرباوية، حتى سدد صولة كرة من خارج المنطقة أمسكها عادي بسهولة (82). لكن الفرج جاء عن طريق جمعة عبود الذي قابل كرة مرتدة من الحارس على حدود منطقة الجزاء وسددها ساقطة جميلة فشل سانغ بير في إبعادها (89) مسجلاً هدف التعادل القاتل وممدداً المباراة إلى الأوقات الإضافية. وسدد البديل بسام الصرارفي كرة في الزاوية البعيدة أنفذها أحمد عادي مواصلاً تألقه (95). ومع السيطرة العرباوية، تقدم السالمية مجدداً بهدف جميل سجله البديل فهد العتيبي «على الطاير» اثر عرضية من ريفاس في الدقيقة 101. وخرج الحارس عادي للإصابة ودخل بدلاً عنه عبدالرحمن الفضلي مع بداية الشوط الإضافي الثاني، لكنه استقبل هدف التعادل فور نزوله برأسية من السنوسي الذي طار لعرضية الصرارفي وحولها في المرمى معيداً المباراة إلى نقطة الصفر. ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد حتى صافرة النهاية لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي سجل فيها للعربي عيسى وليد، والسنوسي الهادي، وبدر طارق، وكينغسلي إيدو. وسجل للسالمية فهد المجمد، في حين تصدى عبدالغفور لركلتي أليكس ليما ومحمد الهويدي.

