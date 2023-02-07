المطيري: الكويت مُلتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان

وطن النهار

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان طلال المطيري على هامش المحاضرة التي قدمها السفير سعد الفرارجي صباح امس بمعهد سعود الناصر الدبلوماسي: ان الكويت ملتزمة التزاما كاملا بتنفيد بنود الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال حقوق الانسان، مشيرا الى ان تقرير الكويت الدوري سيناقش هذا العام.

وتابع: نحن متلزمون التزاما كاملا بما ورد من نصوص في هذه الاتفاقيات، لافتا الى ان المواد التي تحفظت عليها الكويت والتي لا تتماشى مع الشريعة الاسلامية لا تزال قائمة.

واكد تعاون الكويت الدائم مع اللجنة الدولية لمناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة مشيرا الى ان هذه اللجنة تصدر توصياتها ونحن نقوم بمتابعة هذه التوصيات من خلال اللجنة الوطينة الدائمة لتنفيذ متابعة التوصيات.

وعما اذا ما كان حدد موعد لمناقشة تقرير الكويت حول حقوق الانسان قال المطيري: إلى الان لم يتم تحديد موعد لمناقشته من قبل اللجنة الدولية لحقوق الانسان ونحن مستعدون تماما لمناقشة التقرير المقدم منذ 3 سنوات متى حدد موعد لمناقشته.

واكد ان الكويت جاهزة للرد على الخبراء الدوليين وفق الاطار العام للدستور والقوانين الوطنية الخاصة بحقوق الانسان.

وحول ردود الكويت على تقارير الخارجية الاميركية و التي دائما ما توجه انتقادات للكويت في مجال حقوق الانسان اجاب المطيري : هذه التقارير تعنى بها وزارة الخارجية الاميركية ولسنا ملتزمين بتنفيذ الملاحظات التي يتضنمها هذا التقرير وانما نحن معنيون بالالتزامات المترتبة علينا كاطراف في الاتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها في هذا الاطار.

الحق في التنمية

ومن جهته قال مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بالحق في التنمية السفير سعد الفرارجي ان الحق في التنمية حق فردي وجماعي وان هذا الحق يتساوى مع باقي حقوق الانسان و لايقل عنها وهو داعم لحقوق الانسان وفي نفس الوقت فإن تنفيذه يدفع قدما بباقي حقوق الانسان وبالتالي فهو عامل مساعد على تطبيق حقوق الانسان و سيادته.

واضاف ان الحق في التنمية حق للفرد وللجماعة و للدولة وانه على جميع المستويات هو حق لكل فئة منهم، مشيرا الى ان هذا الحق يتعلق بامور في داخل الدولة من جهة المشاركة والانتفاع وتعزيز الدعم المالي و الادبي له.

وتابع : اما من الناحية الدولية فيجب ان توجه له المعونات و الدفعات القوية لكي يصبح حقا فعالا، لافتا الى ان الحق في التنمية لا يتعرق بالارقام و لا بالاحصائيات وانما يتحقق بما يحققه الانسان من تنمية شخصية له في جميع النواحي.

وحول تقييمه لحق التنيمة في الكويت قال: حق التنمية في الكويت موجود في التقارير التي قدمتها الكويت لجميع المراجع الدولية سواء في اطار عضويتها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان او في المراجعة الدورية الشاملة التي تتم في مجلس حقوق الانسان او الجمعية العامة للامم المتحدة.

السلم والأمن

ومن ناحيته قال السكرتير الاول في ادارة حقوق الانسان حيدر ابو الحسن: على الرغم من ان التنمية تعد احدى الركائز الاساسية الثلاث التي يستند عليها ميثاق الامم المتحدة بجانب الحفاظ على السلم والامن وتعزيز حقوق الانسان فقد فوض التنفيذ الكامل للحق في التنمية بسبب تباين وجهات النظر بين دول الشمال والجنوب.

واشار ابو الحسن الى ان التنيمة قد مرت بمراحل عدة فمنذ اعتماد الجمعية العامة اعلان الامم المتحدة بالحق في التنمية في ديسمبر 1986 واعتماد اعلان فيينا و برنامج عمله عام 1993 مرورا بالاهداف الانمائية للالفية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 منذ ذلك الوقت والجهود متفاوتة من قبل الاليات الدولية لتعزيز هذا الحق و تحسين اداء المنظمة لمساعدة شعوب الدول.

