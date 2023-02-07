زلزال القرن.. «أمان ربي أمان»

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عواصم- الوكالات: قتل 1900 شخص على الاقل جراء زلزالين قويين وعشرات الهزات الارتدادية في تركيا وسورية حسبما أعلنت السلطات في البلدين ومنظمات الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سورية.

وفيما يتوقع ان تتصاعد حصيلة الضحايا نظراً الى حجم ومساحة الدمار في البلدين فقد اعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال الاول الذي وصف بأنه «زلزال القرن» باعتباره أحد أقوى الزلازل الذي يضرب المنطقة منذ نحو 100 عام كان في محافظة غازي عنتاب التركية على عمق 24.1 كيلومترا. وتبع الزلزال الأول «وابل من الهزات الارتدادية» قبل ان يضرب الزلزال الثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.... (طالع ص 15-14).

وفي دمشق أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1000 قتيلًا و1284 مصابًا وذلك في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة. فيما أعلنت منظمة «الخوذ البيضاء» للدفاع المدني (غير حكومية) عن ارتفاع عدد الضحايا في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة شمال شرق سورية إلى 380 قتيلا و1000 مصاب.

وفي الوقت نفسه أعلنت وكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد القتلى إلى 1651 شخصًا، وإصابة أكثر من 11 ألف آخرين. وقالت في بيان، إنه لا يوجد حاليا أي خطر حدوث موجات تسونامي في سواحل البلاد شرقي البحر المتوسط. واستمر زلزال كهرمان مرعش نحو دقيقة، وتسبب في دمار عشرات المباني وفي حريق ضخم وفق مقاطع مصورة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أصدر توجيهات سامية بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة باسم الكويت الى جمهورية تركيا جراء الزلزال الذي ضرب محافظة كهرمان مرعش في جنوب تركيا وذلك بمشاركة كل من وزارة الخارجية وقوة الاطفاء العام والهلال الاحمر ووزارة الصحة والجيش.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد ببرقية تعزية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الزلزال الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين وتدمير واسع للمرافق العامة والخاصة والممتلكات.

وسأل سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية ، راجيا أن يتمكن المسؤولون في تركيا من احتواء وتجاوز هذه الكارثة الطبيعية داعيا سموه المولى عز وجل أن يديم عليها وشعبها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش في جنوبي تركيا مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر أنه وبأمر من القيادة السياسية تم إرسال طائرة خاصة إلى المناطق المتضررة في تركيا جراء الزلزال لإجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين فيها، مؤكدا أن وزارة الخارجية وعبر بعثتيها في أنقرة وإسطنبول تتابع بشكل مباشر أحوال المواطنين الكويتيين المتواجدين هناك وتعكف على ضمان سلامتهم وعودتهم إلى البلاد سالمين.

وعبر وزير الخارجية عن تعاطف الكويت وتضامنها مع ضحايا الزلزال المدمر مقدما خالص تعازي ومواساة الكويت إلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين.

وأعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي تقديم مساعدات عاجلة للمتضررين جراء زلزال تركيا وسورية.

وقالت الامين العام للجمعية مها البرجس: إن الجمعية تواصلت مع جمعية الهلال الاحمر التركي والمنظمات الإنسانية الاخرى للوقوف والاطلاع على الاحتياجات الملحة للمتضررين في المناطق التي أصابها الزلزال.

وأكدت البرجس ان الجمعية تتابع بقلق شديد التداعيات التي خلفتها كارثة الزلزال المدمر وما يواجهه السكان هناك من ظروف إنسانية قاسية، معربة عن تضامن الجمعية وتعاطفها مع المتضررين جراء هذا الزلزال الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

واشارت الى ان الجمعية تقوم بواجبها الإنساني لإغاثة الأشقاء والأصدقاء تجسيدا لحرص الكويت المستمر على عون المنكوبين وإنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية في العالم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن الزلزال خلّف خسائر كبيرة، وأن السلطات استنفرت كل الوسائل لتجاوز آثاره وبالإضافة إلى كهرمان مرعش ضرب الزلزال ولايات غازي عنتاب وهاتاي وأضنة وملاطيا وديار بكر وشانلي أورفا وعثمانية، وتسبب في انهيار مئات المباني وحوصر العديد تحت الأنقاض كما تضررت موانئ ومطارات وطرق برية، وأظهرت مقاطع مصورة السكان وهم يهرعون للشوارع وسط أجواء باردة بسبب الثلوج التي تساقطت في الأيام الماضية.

وقال رئيس مرصد الزلازل في تركيا إن هذا الزلزال هو الأكبر منذ زلزال أغسطس 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.

وفي سورية، ضرب الزلزال محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس، وظهر امس ضربت هزة أرضية جديدة العاصمة دمشق واللاذقية وعددا من المحافظات، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية.

كما شعر بالزلزال سكان في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر. وقالت هيئة الرصد الزلزالي العراقية إن هزات ارتدادية ضربت مناطق في البلاد من دون تسجيل خسائر. وفي حين تتواصل عمليات الإنقاذ، أعلنت دول عدة استعدادها لمساعدة تركيا وسورية وإرسال فرق متخصصة للمساهمة في جهود مجابهة الكارثة.