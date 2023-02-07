مجلس الوزراء: حملة تبرعات لإغاثة المتضررين

الأولى

عبّر مجلس الوزراء عن تعاطف الكويت وتضامنها مع ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في شمال ووسط الجمهورية العربية السورية وجنوب الجمهورية التركية والذي أدى إلى مقتل المئات من الضحايا وأسفر عن الآلاف من المفقودين وإصابة الكثير من الأشخاص وتدمير لمنازلهم والمرافق والبنى التحتية، معرباً عن خالص تعازي ومواساة الكويت إلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين.

وأحيط مجلس الوزراء علماً بصدور توجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة باسم الكويت إلى جمهورية تركيا الصديقة جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، وذلك بمشاركة كل من وزارة الخارجية وقوة الإطفاء العام وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ووزارة الصحة والجيش الكويتي.

وضمن هذا الإطار وبأمر من القيادة السياسية بالكويت تم إرسال طائرة خاصة إلى المنطقة المنكوبة لإجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين فيها، مؤكداً أن وزارة الخارجية وعبر بعثتيها في أنقره واسطنبول تتابع بشكل مباشر أحوال المواطنين الكويتيين المتواجدين في المناطق المتضررة وتعكف على ضمان سلامتهم وعودتهم إلى البلاد سالمين.

وكلف مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية باطلاق وتنظيم حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من الزلزال وتخفيف المعاناة عنهم، وذلك بمساهمة الجمعيات واللجان الخيرية وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين هونغربيتس من الهزات الارتدادية قائلا: «راقبوا النشاط الزلزالي القوي الإضافي في وسط تركيا والمناطق المجاورة، عادة ما تستمر الهزات الارتدادية لفترة من الوقت بعد وقوع زلزال كبير».

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات بالقرب من مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا. ونقلت صحيفة «حرييت» التركية عن مدير مرصد «قنديلي» هالوك أوزنر، قوله: «هذا الزلزال هو الأكبر بعد زلزال 17 أغسطس 1999».