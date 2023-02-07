تحذيرات جيولوجية من زلازل متواصلة لعام كامل!

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عواصم - الوكالات: حذر خبراء جيولوجيون من أن الهزات الارتدادية في منطقة الزلزال ستتواصل لفترة طويلة بعد أن أثار باحث جيولوجي هولندي، تفاعلا واسعا بتوقعه حدوث «زلزال تركيا» قبل أيام.

وكتب الخبير الهولندي فرانك هونغربيتس، في صفحته على تويتر يوم 3 فبراير «عاجلا أو آجلا سيقع زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر في هذه المنطقة (جنوب أو وسط تركيا، الأردن، سورية، لبنان)»، حسب قوله.

من جهتها ذكرت وكالة «الأناضول» أمس نقلا عن تحذيرات علمية ان هناك نشاطاً زلزالياً خطيراً في منطقة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، مشيرة إلى أن الهزات الارتدادية ستتواصل بقوة تصل إلى 6.7 على مقياس ريختر. فيما أشار خبير الزلازل، دوغان كالافات إلى أن «الهزات الارتدادية ستستمر لمدة عام تقريبا».

وشرح الخبير الهولندي سبب توقعه بعد حدوث الزلزال قائلا «قلبي مع كل من تضرر من الزلزال الكبير في وسط تركيا، كما ذكرت سابقًا، سيحدث هذا عاجلاً أم آجلاً في هذه المنطقة، على غرار عامي 115 و 526، هذه الزلازل تسبقها دائمًا هندسة حرجة للكوكب». وحذر

