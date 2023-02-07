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«الشبكة الوطنية»: مركز الزلزال يبعد 1300 كم عن مدينة الكويت


أعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل تسجيلها امس زلزالا بقوة 7?8 في جنوب تركيا (على الحدود التركية- السورية)، مبينة أن الزلزال حدث في تمام الساعة 4:17:32 صباحا بتوقيت الكويت على عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض.
وقالت في بيان صحافي إن مركز الزلزال يبعد مسافة 1300 كيلومتر عن مدينة الكويت، مضيفة أن (الشبكة الوطنية) سجلت 12 هزة ارتدادية تابعة للزلزال في نفس المنطقة إذ بلغت أكبرها 6?7 على مقياس ريختر وحدثت بعد 11 دقيقة من وقوع الزلزال الرئيس.
وذكر البيان أنه من المتوقع حدوث المزيد من التوابع لهذا الزلزال الى جانب وقوع أضرار مادية وبشرية نظرا لدرجته القوية.


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