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وطن النهار

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وزير الخارجية التقى سفراء الدول الصناعية السبع


التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في ديوان عام الوزارة مع رؤساء بعثات دول مجموعة الدول الصناعية السبع كلا من: فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سفير أستراليا لدى دولة الكويت.
وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين الكويت ومجموعة الدول السبع وسبل تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبحث كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية بما في ذلك الأوضاع الراهنة في أوكرانيا.


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