«التأمينات» نظمت الاجتماع الـ 54 لأجهزة التقاعد الخليجية

وطن النهار

نظمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاجتماع الـ 54 للجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتضمن 15 بندا يناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ويوثق مجالات التعاون على الصعيد المؤسسي. وقالت «التأمينات» في بيان صحافي إنه من المقرر طبقا لجدول أعمال اللجنة الذي يستمر ثلاثة أيام طرح سبع مبادرات للمناقشة منها ما يتعلق بالربط الإلكتروني والتدريب والتأهيل وتطوير آليات التحصيل. وأفادت بأنه سيتم إحاطة الدول الأعضاء بانتهاء دراسة مقارنة تولت المؤسسة إعدادها بشأن أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بصورتها الأولية تمهيدا لطباعتها. وتعميمها على الدول الأعضاء بصورتها النهائية خلال النصف الأول من 2023 بعد الاستماع لملاحظات الأعضاء ومرئياتهم حول الدراسة.