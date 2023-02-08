انطلاق أولى طلائع جسر المساعدات الجوية إلى تركيا

وطن النهار

انطلقت امس اولى طلائع الجسر الجوي الذي صدرت بشأنه توجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة باسم دولة الكويت الى جمهورية تركيا جراء الزلزال الذي ضربها.

وشهد انطلاق الجسر الجوي رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد وسفيرة جمهورية تركيا لدى البلاد طوبا نور سونماز وبمشاركة وزارة الخارجية وقوة الاطفاء العام والهلال الاحمر ووزارة الصحة والجيش الكويتي. وتولت وزارة الخارجية التنسيق لتفعيل الجسر الجوي فيما تولى الجيش الكويتي مسؤولية نقل الكوادر والآليات والمعدات جوا.

وتشارك قوة الإطفاء العام بالتعامل مع آثار الزلزال والمساهمة في عمليات البحث والانقاذ عن الضحايا والمصابين والمنكوبين عبر فرقة مزودة بالآليات والمعدات والكوادر البشرية المتخصصة إلى جانب تقديم المساعدات اللازمة بمشاركة فريق البحث والانقاذ الكويتي. كما ستشارك وزارة الصحة و جمعية الهلال الأحمر الكويتي في تقديم الدعم الطبي والدوائي والرعاية الصحية العاجلة اللازمة.

