العائدون من تركيا: رائحة الموت في كل مكان

وطن النهار

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حطت أول من أمس أول طائرة كويتية خاصة تقل الكويتيين القادمين من تركيا إثر الزلزال العنيف الذي ضربها، وأودى بحياة الآلاف، فضلاً عن آلاف الجرحى والمفقودين. الطائرة الخاصة التي سارعت القيادة الى الأمر بإعدادها لاعادة المواطنين الى البلاد حطت على أرض مطار الكويت وسط لهفة المواطنين على لقائهم والاطمئنان على سلامتهم، بينما مدَّ المستقبلون أياديهم بالدعاء إلى الله -عزوجل- أن يحفظ البلاد والعباد من كل سوء، وأن يديم القيادة السياسية ذخراً للكويت ولأبناء الكويت. وقالوا في تصريحات متفرقة: إن صاحب السمو وعضده سمو ولي العهد لا يدخران جهداً في سبيل توفير الراحة الكاملة للكويتيين داخل وخارج أرض الوطن.

ومضوا يؤكدون أن تخصيص طائرات لعودة الكويتيين سلوك أميري سامٍ ليس بغريب على أمير التواضع الذي عرف بانسانيته العالية، وحرصه الكامل على كل كويتي في أي بقعة من بقاع العالم. وبمجرد خروج القادمين استقبلهم أهلوهم بالأحضان والقبلات حامدين الله -عزوجل- على سلامتهم، وداعين إياه أن يسلِّم إخوانهم ذوي الضحايا والمصابين، ويخفف عنهم، وأن يرحم شهداءهم. وعن الأجواء في تركيا قال القادمون: إن الأوضاع هناك مأساة حقيقية، وخصوصاً في المناطق المنكوبة، إذ اجتمعت عليها كارثة الزلزال، وشدة البرد وانتشار الصقيع ما منع وسائل الإغاثة دون الوصول الى تلك المناطق. واردفوا: الحزن يغلف تركيا بكاملها، والمناظر لا يستطيع احد وصفها، والضحايا من مختلف الأعمار والفئات، وأنين المصلين لا يتوقف، فضلاً عن نحيب الأهالي الذي لا يخفى على أحد. وقال القادمون: إن تركيا تعيش حالة من الحزن العام، وإن مد يد العون إليها واجب لا على المسلمين وحدهم، ولكن على العالم بأسره، ففي مثل تلك المحن يجب أن ينسى كل الناس خلافاتهم السياسية، ويتحدوا من أجل غوث المتضررين. وفي نهاية تصريحاتهم قالوا: حفظ الله الكويت والعالم من شر المحن، وأسبغ على عباده الأمن والأمان مؤكدين أن السلامة نعمة كبرى، والأمن كذلك نعمة جليلة وصدق الله إذ يقول:

«فليعبدوا ربَّ هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف».

