البغلي: تنسيق مع الجمعيات الخيرية لإطلاق حملة تبرعات

وطن النهار

في اطار توجيهات القيادة العليا بضرورة تقديم مساعدات إغاثية عاجلة لمتضرري الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سورية أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفل مي البغلي إنه بدأت الوزارة ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية بغية إطلاق مشروعاتها الإغاثية لتعزيز العمل الانساني الكويتي.

وأضافت البغلي في تصريح صحافي أن الوزارة ستشرف على هذه المشروعات الإغاثية وفقا لما هو معتاد في هذه الحالات من خلال قيام من يرغب من الجمعيات بإطلاق دعوة لجمع التبرعات عبر التقدم للوزارة بكتاب رسمي مستقل بطلب لعمل الإغاثة مثل أي مشروع آخر يحدد فيه الجمعية المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية.

وأشارت إلى أن الجمعيات والهيئات الخيرية بدأت بالفعل بتقديم الكتب المطلوبة لحملات جمع التبرعات عن طريق منظومة إدارة الجمعيات الخيرية (اونلاين) والتي ستخضع للضوابط المعمول بها في وزارة الشؤون وقوانين العمل الخيري حيث يحظر على الجمعيات الخيرية جمع التبرعات النقدية بجميع أشكالها.

وشددت على ضرورة الالتزام بجمعها باستخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها بلائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري وهي الـ(كي.نت) والـ(أون.لاين) والاستقطاعات البنكية والتطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية وأجهزة الجمع الإلكتروني والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصال.

