معهد الأبحاث سجل 50 براءة اختراع

وطن النهار

تحت رعاية القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. مانع السديراوي، نظم المعهد ملتقى «من الابتكار إلى التطبيق التجاري»، بهدف تسليط الضوء على منظومة الابتكار وتأثيرها في دعم الاقتصاد العالمي، وذلك بحضور نخبة من باحثي المعهد، وبمشاركة كل من مؤسسة الابتكار الإداري والتكنولوجيا بقسم الأنظمة الدولية، وبنك الكويت الصناعي مؤكدة تسجيل 50 براءة اختراع. وقال السديراوي: إن للابتكار في العصر الحالي دوراً رائداً في التحول الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، حيث أصبح تنويع الاقتصاد يتوقف على مدى نجاحه في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة وخلقها ونشرها وبناء قدرات ابتكارية قوية، لتحقيق أقصى استفادة من مخرجات العلوم والتكنولوجيا من خلال استراتيجيات وسياسات فعالة. وأضاف أن مفهوم الابتكار يشهد تسارعاً في النمو من خلال التكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الرقمي والمعرفي، وأصبح تطور الإنتاج ونموه في الوقتان الراهن يتوقف على مدى اعتماده على تقنيات وممارسات إدارية جديدة تزيد من كفاءة العملية الإنتاجية، وتسهم في التأثير في تغير السلوك بين المؤسسات والأفراد، مبينا أهمية وضع الابتكار كأولوية وطنية وربطه بالقطاع الصناعي والإنتاجي، لتحقيق أقصى درجة من درجات التعاون بين مؤسساتنا الوطنية.