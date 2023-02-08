السلطان: تدريس اللغة الفرنسية لطلبة «المتوسطة» قيد البحث

وطن النهار

قالت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر ان التعاون الثقافي والعلمي والفني بين فرنسا والكويت مستمر منذ عام 1969 برغبة مشتركة في الحفاظ على العلاقات المتميزة بين البلدين.

وتابعت خلال افتتاح برنامج تدريبي إن «تدريس اللغة الفرنسية بدأ في الكويت منذ عام 1966، وحالياً يقوم ما يقرب من 1000 معلم بتدريس اللغة الفرنسية في المؤسسات العامة والخاصة».

وزادت بالقول « ان البرنامج التدريبي الاقليمي هو جزء من ديناميكية التعاون الثنائي، وهدفنا بعد عامين من الإغلاق الكامل للمدارس في منطقة الخليج، هو إعادة إطلاق الشراكات، ولا سيما المشاريع الهيكلية التي تسمح بتنمية التبادلات الثقافية واللغوية في الكويت ومع الدول المجاورة». وعن تعاون وزارة التربية مع الحكومة الفرنسية، قال الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية، أسامة السلطان: «لدينا برامج عدة مع الحكومة الفرنسية، ممثلة بالسفارة الفرنسية»، مشيراً إلى أن «عدد الملتحقين بالبرنامج التدريبي الذي يستمر 5 أيام، من المعلمين الكويتيين أكثر من 40 معلّما ومعلّمة كويتية، اضافة إلى نحو 40 معلّما من دول السعودية وقطر والامارات والبحرين ومصر»، مضيفاً أن «دورات مماثلة ستتبعها في المستقبل، وكل ذلك يصب في مجال التعاون مع الحكومة الفرنسية في تعليم اللغة الفرنسية في الكويت». وأضاف السلطان أن «مسألة ادخال اللغة الفرنسية في المرحلة المتوسطة لا يزال قيد البحث»، لافتاً إلى «وجود تجربة سابقة في تدريس اللغة الفرنسية في المرحلة المتوسّطة، وأتمنى أن يُعاد تكرارها، وثمة دراسات في هذا الخصوص لاعادة تكرار هذا التجربة وبدوره، أعرب رئيس مجلس الامناء في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا نواف رحمة عن سعادته للمشاركة في البرنامج التعليمي المشترك مع المعهد الفرنسي والسفارة الفرنسية، مؤكدا ان الثقافة والتعليم بالنسبة للجامعة ليس فقط الشهادات الاكاديمية انما الذهاب الى ابعد من ذلك الى بناء المعارف وتطوير المجتمعات بشكل اساسي. وأكد ايمان القائمين على جامعة الخليج بأهمية دورها في تعزيز التعليم وخلق تأثير ايجابي على المجتمع من خلال الشراكات مع الاطراف الاخرى ومنها الدورات التدريبية المختلفة.

واكد ان الدورة التدريبية الاقليمية لمدرسي اللغة الفرنسية تشكل فرصة لرفع مستوى المهارات والمعارف للمتدربين من المدرسين بأساليب تقنية مبتكرة. من جهته، أكد مدير المعهد الفرنسي في الكويت بنوا كاتالا، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون في مارس الماضي مع وزارة التربية الكويتية لتعزيز تدريس اللغة الفرنسية والذي يتضمن بدء تدريسها من الصف السابع بدلا من الصف الـ 11. وقال: «ان الاتفاق مع وزارة التربية الكويتية ينص على تحديد من 10 إلى 15 مدرسة على الاقل، لتكون نواة لمشروع التوسع في تدريس اللغة الفرنسية من الصف السابع في هذه المدارس المختارة، والتي سيبدأ تطبيقها في سبتمبر 2023».

