«النجاة» حملة إغاثية عاجلة لمساعدة الناجين

وطن النهار

أعلنت جمعية النجاة اطلاق حملة إغاثية عاجلة عبر منصاتها الالكترونية لتقديم المواد الغذائية والعلاجية ووسائل التدفئة وغيرها من الاحتياجات الأساسية والضرورية للناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سورية وتركيا.

وقال رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بالجمعية عبدالله الشهاب لـ (كونا): إن الجمعية سارعت باتخاذ الإجراءات العاجلة بالتعاون مع الفرق والمؤسسات التابعة لها بالمناطق المتضررة لتقديم الدعم العاجل واللازم للمنكوبين والناجين جراء الزلزال المدمر.

وأوضح الشهاب أن الزلزال تسبب بأضرار بالغة أدت إلى تفاقم معاناة النازحين السوريين وانهيار مئات المباني اضافة إلى تضرر الطرق والموانئ مؤكدا اهمية الاستجابة العاجلة والتحرك الميداني السريع للاسهام في احتواء الكارثة وتخفيف اضرارها وإنقاذ الجرحى والمصابين وتقديم الدعم اللازم لهم.

