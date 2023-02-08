الصالح: %65 يدركون مخاطر أمراض السرطان

وطن النهار

اختتمت أمس فعاليات الأسبوع الخليجي المشترك الثامن للتوعية بالسرطان المقام تحت رعاية الدكتور أحمد العوضي وزير الصحة، وقد ألقى الدكتور خالد الصالح أمين عام الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان كلمة في الاحتفال شكر فيها جميع من عمل على تنفيذ فعاليات هذا الأسبوع الذي كشف أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي في إنجاح مثل هذه المبادرات المهمة التي تنعكس إيجابا على مجتمعاتنا الخليجية.

وأشار إلى أن شعار هذا العام (خليجي واعي) قد تحقق بفضل هذه الجهود المشتركة في الكويت وكذلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي تقام فيها العشرات من الأنشطة تزامنا مع هذا الأسبوع المهم. وذكر الصالح أن الدراسات المتتابعة خلال السبعة أعوام الماضية بينت أن هناك تحسنا كبيرا في ثقافة الوعي الصحي فيما يتعلق بالسرطان فقد ارتفعت نسبة الوعي من عوامل المخاطرة من أمراض السرطان من 40% لتصبح 65% وكذلك انخفضت نسبة انتشار المفاهيم الخاطئة والنظرة السلبية لأمراض السرطان وأنها غير قابلة للشفاء من 87% لتصبح 47% وهي مؤشرات مهمة تدل على دور التوعية في نشر الثقافة الصحيحة فيما يتعلق بالأمراض السرطانية، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: تمت ملاحظة انتشار ثقافة الوعي الصحي خارج منظومة الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان مما يعكس أهمية العمل الناجح وتأثيره على الآخرين.

وفي الختام توجه بالشكر لرعاية وزير الصحة لهذا الأسبوع بدولة الكويت وشكر المكتب الإعلامي بالوزارة على دوره المهم في إبراز الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها مع مشاركته الفاعلة بهذه الفعاليات، وقال إن الشكر موصول للإعلام من صحافة وتلفزيون وإذاعة على مساعدتهم المهمة في نشر الوعي الصحي، ولجميع جمعيات النفع العام والجهات المشاركة في اللجنة التنفيذية للأسبوع الخليجي المشترك التي تعمل كل عام لإنجاحه، وقد حمل شكر اللجنة الاستشارية العليا للأسبوع الخليجي المشترك للدكتورة حصة ماجد الشاهين رئيسة اللجنة التنفيذية للأسبوع على ما بذلته من جهد لتنظيم فعاليات دولة الكويت ونجاحها المميز.

برنامج متكامل

ثم ألقت الدكتورة حصة ماجد الشاهين كلمتها معبرة بداية عن سرورها بتجدد هذا اللقاء بحضور جميع الشركاء في إنجاح فعاليات الأسبوع الخليجي الثامن للتوعية بالسرطان، وتوجهت بالشكر إلى وزير الصحة على رعايته لهذا الأسبوع، وأوضحت بأن اللجنة التنسيقية أعدت لهذا العام برنامجا متكاملا ومتميزا تم فيه تنفيذ 40 فعالية مختلفة ومتميزة شملت مجالات علمية، فنية، رياضية، إقامة مسابقات ونشر بوستات وطباعة كتيبات توعية وعمل لقاءات عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأشادت الدكتورة الشاهين بالمشاركة الفاعلة من المتعافين والمتعافيات من السرطان بهذا الأسبوع والذين يعتبرون جزءا مهماً في هذه المنظومة.

وأضافت بأن هذه النجاحات تتكرر بحمد الله كل عام من 1 حتى 7 فبراير في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لذلك توجهت بالشكر للاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان والمركز الخليجي لمكافحة السرطان على هذه الفرصة التي تبرز العمل التطوعي المتميز على مستوى دول الخليج.

وبينت أن جميع العاملين في العمل التطوعي المشاركين بهذه الاحتفالية السنوية للتوعية من أمراض السرطان على مستوى دول الخليج حريصون على تحقيق الهدف من ورائها وذلك من أجل رفع معدل الوعي للمواطن الخليجي حول عوامل المخاطرة وأهمية الكشف المبكر لأمراض السرطان، فشكراً لجميع هذه الجهود التي تسهم في التقدم الصحي في منطقتنا وتحتاج لكل الدعم والمساندة لتحقيق ما فيه مصلحة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

