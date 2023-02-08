القطان: مرضى السرطان بحاجة إلى التوعية والدعم الإيجابي

وطن النهار

أكدت الجمعية التطوعية النسائية لتنمية المجتمع أهمية الدعم الايجابي لمرضى السرطان وأسرهم وتوفير أفضل رعاية صحية آمنة وخدمات علاجية متميزة فعالة لكل مريض ورفع الوعي بجميع أنواع السرطان والتثقيف الصحي لأفراد المجتمع من خلال الأنشطة المجتمعية والإعلامية.

وقالت عضو مجلس الإدارة أمين السر د. منى القطان خلال ندوة (الدعم الإيجابي لمرضى السرطان) ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي الثامن للتوعية بمرض السرطان: إن الجمعية حريصة على القيام بدورها التوعوي من خلال اقامة العديد من الندوات والفعاليات التي تصب في مجالات التوعية والدعم الايجابي للمرضى.

وأشارت الى أن الهدف من هذه الأنشطة هو التوعية بأعراض وعلامات السرطان وأهمية الكشف المبكر عن هذا المرض بالإضافة إلى التوعية بأهمية الالتزام بعوامل الوقاية من السرطان واتباع نمط حياة صحي وأثر ذلك في إنقاذ حياة الكثير من الأفراد.

وأوضحت أن الجمعية تحمل رسالة توعوية داعمة تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى الخدمات الطبية الوقائية المقدمة للمرضى وتوفير الاحتياجات الأساسية الممكنة لهم فضلا عن السعي لتثقيف المجتمع وتوعيته بالمرض والحد من مسببات انتشاره.

