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محمد بن زايد يقدم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين


أبوظبي- الوكالات: أمر رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية. وتشمل مبادرة الشيخ محمد بن زايد، تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري، و50 مليون دولار إلى الشعب التركي. وذكرت وكالة انباء الامارات ان المبادرة «تجسد الجهود الإنسانية التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية، ونهجها في مدّ يد العون والمساعدة إلى المجتمعات الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف».


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