«الهلال الأحمر السوري»: الكويت أول من بادر بالمساعدة

الأولى

أكد رئيس الهلال الأحمر السوري خالد حبوباتي أن الهلال الأحمر الكويتي كان أول المتبرعين لمساعدة المتضررين من الزلزال الهائل الذي ضرب سورية وتركيا، مشيرا الى منظمته مستعدة لإيصال المساعدات الإغاثية لجميع مناطق سورية بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة من خلال وكالات الأمم المتحدة.

وأكد حبوباتي خلال مؤتمر صحافي أمس أن «الهلال الأحمر لا دخل له بالسياسة هو منظمة إنسانية ومتطوعوه متواجدون في كل المناطق السورية ومستعدون للتعاون وإيصال المعونات لمستحقيها بأمان وثقة كاملة».

وأضاف أن الهلال الأحمر الكويتي كان أول المتبرعين لمساعدة المتضررين من الزلزال و«تواصل معنا الهلال الأحمر الإماراتي ووصلت طائرة مساعدات من الهلال الأحمر العراقي، وتصل الآن مساعدات من الهلال الأحمر الجزائري».

وطالب حبوباتي المجتمع الأوروبي برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر. وأضاف: «نطالب برفع الحصار والعقوبات وأناشد الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية ويكفي مذلة وآن الأوان بعد هذا الزلزال لرفع العقوبات».

وأكد أن العقوبات الاقتصادية تؤثر على صعوبة الوضع الإنساني، وعمليات الإنقاذ صعبة ولا يوجد وقود حتى لإرسال القوافل وهذا بسبب الحصار والعقوبات.

من جهة أخرى لفت حبوباتي إلى أن عملية الإنقاذ تتعرض للعديد من المعوقات أولها نقص الآليات الخاصة بإنقاذ الأشخاص تحت الأنقاض والعقوبات تشكل العائق الأساسي لوصول هذه الآليات.

وتابع قائلا: «نريد الحصول على المعدات وسيارات الإسعاف اللازمة لمساعدة متضرري الزلزال والعقوبات تمنع حصولنا على هذه المعدات»، مضيفا «نتعاون بقدر الاستطاعة ومتطوعونا تواجدوا مباشرة بعد الزلزال، لكن لا يوجد لدينا إمكانات كافية لمساعدة المناطق المتضررة من الزلزال»، منوها بأن الكارثة كبيرة وبحاجة مساعدة إلى كل الدول في هذه المحنة.