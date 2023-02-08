الأمم المتحدة تحذِّر من «كارثة مليونية»

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عواصم- الوكالات: حذّرت منظمة الصحة العالمية، امس من ان عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسورية، قد يصل إلى 23 مليونا. وأوضحت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، أديلهايد مارشانغ، أمام اللجنة التنفيذية للوكالة التابعة للأمم المتحدة «تظهر خريطة الأحداث أن عدد الذين يحتمل أن يكونوا تأثروا (بالزلزال) يبلغ 23 مليونا، بينهم نحو 5 ملايين في وضع ضعف».

وأضافت «تدرك منظمة الصحة العالمية قدرة تركيا القوية على الاستجابة وتعتبر أن الاحتياجات الرئيسة التي لم تُلبَّ قد تكون في سورية على المديين القريب والمتوسط»... (طالع ص 15-14).

وتسبب الزلزال، الذي تبعته هزات ارتدادية قوية عدة، بمقتل أكثر من 5 آلاف شخص في تركيا وسورية وبإصابة وتشريد الآلاف في ظلّ برد قارس، لكن الحصيلة لا تزال أولية.

من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس «إنه الآن سباق مع الزمن.

مع مرور كل دقيقة وكل ساعة، تقل فرص العثور على ناجين أحياء»، مضيفا أنه «قلق خصوصا بشأن المناطق التي ليس لدينا معلومات عنها بعد».

بدورها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الزلزال في سورية أضاف طبقة من المأساة الإنسانية المستمرة منذ 12 عامًا. وأضاف الصليب الأحمر في بيان أن المباني التي أضعفتها سنوات الحرب الطويلة تنهار مثل قطع الدومينو، مشددا على أن الوضع الإنساني في سورية مريع ولا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه. وتابع البيان «لا توجد كلمات تصف مشهد العائلات التي نزح معظمها أكثر من مرة واضطروا لمغادرة منازلهم في البرد القارس». في غضون ذلك أعلنت الهيئة العامة لإدارة الكوارث في تركيا ارتفاع عدد القتلى إلى اكثر من 3500 شخص فيما سجلت سورية مقتل اكثر من 1600 شخص وهناك مخاوف من أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع بهذه الوتيرة، خاصة وأن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن قرابة 20 ألف شخص لقوا مصرعهم. وفيما بدأت فرق الإنقاذ الأجنبية في الوصول إلى تركيا، امس في إطار الجهود الدولية الواسعة للاستجابة لهذه الأزمة الإنسانية. اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تواجه «أقوى كارثة منذ قرن» واعلن عن فرض حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة.