حرب جديدة على القطاع الخاص

الأولى



انتقد خبراء ومتخصصون في الشأن الاقتصادي، قيام ادارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل، باعادة حظر تسجيل العقارات بأسماء الشركات التي يسهم فيها أجانب تفعيلاً للمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 الخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، والتي نصت على حظر تسجيل العقارات للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، كما نصت على أن تلتزم تلك الشركات بأن تضمن عدم وجود أي مساهم أجنبي ضمن قائمة المساهمين في الشركة، وذلك رغم توقف العمل بها في 2021. (طالع ص 06)

وقالوا في تصريحات لـالنهار، انه في حين تتنافس دول المنطقة على تسهيل اعمال الشركات، نتنافس نحن على تعطيلها، وتجريدها من حقوقها التجارية والقانونية بحجج واهية لا تتماشى مع دعوات نبذ البيروقراطية والروتين والانفتاح على الاعمال والتحول لمركز مالي وتجاري وعالمي.

واستغربوا، اعادة تفعيل مواد وقرارات بل وتطبيقها في الخفاء، دون اعلام الشركات بها ولا بجدواها ولا حتى بأهميتها التي لا يعلمها الا من اصدرها

وطبقها. وشددوا، على ان هكذا قوانين وقرارات تحرم الشركات الكبرى من التمويلات البنكية، متسائلين كيف تقترض شركة بضمان عقار وهي ممنوعة من تملكه بحجة وجود مساهمين اجانب بها رغم ان الغالبية العظمى من اسهمها مملوكة لكويتيين؟. وقالوا ان الاجانب مسموح لهم بتملك اسهم الشركات العقارية المدرجة، فكيف تمنع الشركات من تملك العقارات؟

رغم ان تلك الشركات استوفت جميع التراخيص ومتطلبات الجهات الرقابية بل وقانون المستثمر الاجنبي، مطالبين الجهات الحكومية بالتنسيق فيما بينها قبل اصدار قوانين وقرارات متخبطة ومتضاربة!

وطالبوا بمراعاة ملاءمة القرارات للاوضاع الاقتصادية، اذ لا يعقل ان تواجه الشركات المحلية عراقيل من مختلف الجهات، موضحين ان تلك التوجهات تسببت في هجرة المستثمرين للخارج وخاصة للدول المجاورة نظراً لسهولة بيئة الاعمال هناك.

وقال وزير الدولة لشؤون التخطيط الأسبق عبدالوهاب الهارون، ان هذا القانون يضر بالبيئة الاستثمارية ويضر بالاقتصاد كونه يتناقض مع قانون المستثمر الأجنبي الذي يشجع الشركات على الاستثمار في الكويت.

من جانبه، قال رجل الأعمال قيس الغانم، ان القانون غير عملي ويتناقض مع ما أقرته القوانين المنظمة لجهات أخرى مثل هيئة أسواق المال التي تشجع الاستثمارات الأجنبية للعمل في سوق الأوراق المالية.

وبيّن أن المحصلة النهائية لتناقض القوانين يثير حفيظة المستثمرين ويمنعهم من المجيء والعمل في الكويت.

بدوره، قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر، إن البيئة الاستثمارية في الكويت طاردة للمستثمر الأجنبي ومع تفعيل مثل تلك القوانين ستكون أكثر طردا له، مشددا على ضرورة ان تكون البيئة الاقتصادية اكثر جذبا للمستثمر عن طريق تسهيل الإجراءات وتفعيل القوانين والقرارات الجاذبة وليس الطاردة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان ان هناك الكثير من القوانين التي تضر بالبيئة الاقتصادية بشكل عام، وهي تخالف الأوضاع الرامية لتعزيز مكانة الكويت وتتناقض مع التوجهات وفلسفة العمل التي أقرتها استراتيجية كويت جديدة 2035.