حرب على «الخاص».. حظر تسجيل العقارات «كارثة»

مال وأعمال

انتقد خبراء ومتخصصون في الشأن الاقتصادي، قيام ادارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل، باعادة حظر تسجيل العقارات بأسماء الشركات التي يسهم فيها أجانب تفعيلاً للمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 الخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، التي نصت على حظر تملك العقارات للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، وأن تلتزم تلك الشركات بأن تضمن عدم وجود أي مساهم أجنبي ضمن قائمة المساهمين في الشركة، وذلك رغم توقف العمل بها في 2021.

وقالوا في تصريحات لـ«النهار»، أنه في حين تتنافس دول المنطقة على تسهيل اعمال الشركات، نتنافس نحن على تعطيلها، وتجريدها من حقوقها التجارية والقانونية بحجج واهية لا تتماشى مع دعوات نبذ البيروقراطية والروتين والانفتاح على الاعمال والتحول لمركز مالي وتجاري وعالمي.

واستغربوا، اعادة تفعيل مواد وقرارات بل وتطبيقها في «الخفاء»، دون حتى اعلام الشركات بها ولا بجدواها ولا حتى بأهميتها التي لا يعلمها الا من اصدرها وطبقها.

وشددوا، على ان هكذا قوانين و قرارات تحرم الشركات الكبرى من التمويلات البنكية، متسائلين «كيف تقترض شركة بضمان عقار وهي ممنوعة من تملكة بحجة وجود مساهمين اجانب بها رغم ان الغالبية العظمى من اسهمها مملوكة لكويتيين؟».

وقالوا ان الاجانب مسموح لهم بتملك اسهم الشركات العقارية المدرجة، فكيف تمنع الشركات من تملك العقارات؟ رغم ان تلك الشركات مستوفية كافة التراخيص ومتطلبات الجهات الرقابية بل وقانون المستثمر الاجنبي، مطالبين الجهات الحكومية اولا بالتنسيق فيما بينها قبل اصدار قوانين وقرارات متخبطة ومتضاربة!.

وطالبوا بمراعاة ملاءمة القرارات للاوضاع الاقتصادية، اذ لا يعقل ان تواجه الشركات المحلية عراقيل من مختلف الجهات، موضحين ان تلك التوجهات تسببت في هجرة المستثمرين للخارج وخاصة للدول المجاورة نظراً لسهلة بيئة الاعمال هناك.

قوانين «مضرة»

أشار وزير الدولة لشؤون التخطيط الأسبق عبدالوهاب الهارون، إلى أن هذا القانون يضر بالبيئة الاستثمارية ويضر بالاقتصاد كونه يتناقض مع قانون المستثمر الأجنبي الذي يشجع الشركات على الاستثمار في الكويت. وبين أن القوانين يجب أن تكون متسقة مع التوجه العام للدولة لا أن تكون متناقضة.

وأضاف الهارون أنه تفاجأ بما تم الإعلان عنه كونه يضر بالوضع الاقتصادي. ودعا إلى أن الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية توجه عالمي وهو أمر اتبعته الاستراتيجية العامة للدولة للتخفيف من الآثار السلبية التي يعاني منها الاقتصاد بسبب الاعتماد المفرط على النفط.

وأوضح أن مراجعة مثل تلك القوانين وتعديلها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة أمر مهم للغاية حتى لا تتحول الخطط والاستراتيجيات الرامية لتنويع مصادر الدخل إلى خطط ورقية.

تغييرات الوزراء

من جانبه، قال رجل الأعمال قيس الغانم: إن القانون المعلن ليس جديداً وإنما قامت وزارة العدل بتفعيل بنوده مرة أخرى، لافتاً الى أن تلك القوانين مضرة بالبيئة الاقتصادية بشكل عام وليس للقطاع العقاري فقط. وأوضح الغانم أن تغيير الوزراء المستمر هو في واقع الأمر السبب الرئيس في المشكلة، للتخوف من اتخاذ قرارات فاعلة وجادة لتعديل القانون. واشار إلى أن اتحاد العقاريين قدم تعديلاً على القانون، وتم الاجتماع مع وزارة العدل في هذا الخصوص وجاءت التعديلات الوزارية لتنسف تلك الجهود من جذورها مرة أخرى. ونوه الغانم إلى أن القانون غير عملي ويتناقض مع ما أقرته القوانين المنظمة لجهات أخرى مثل هيئة أسواق المال التي تشجع الاستثمارات الأجنبية للعمل في سوق الأوراق المالية.

وبين أن المحصلة النهائية لتناقض القوانين يثير حفيظة المستثمرين ويمنعهم من المجيء والعمل في الكويت.

وأوضح الغانم أن اتحاد العقاريين طالب منذ فترة بإعادة النظر في مثل تلك القوانين التي تتناقض مع بعضها البعض من ناحية وترفع من وتيرة تطفيش المستثمرين.

مراجعة القوانين

وبدوره، قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر: إن البيئة الاستثمارية في الكويت طاردة للمستثمر الأجنبي ومع تفعيل مثل تلك القوانين ستكون أكثر طردا للمستثمر الأجنبي، مشددا على ضرورة ان تكون البيئة الاقتصادية اكثر جذبا للمستثمر عن طريق تسهيل الإجراءات وتفعيل القوانين والقرارات الجاذبة وليس الطاردة.

وأضاف حيدر أن بيئة الاعمال في الكويت تحتاج الى مراجعة بعض القوانين وإلغاء البعض الاخر خصوصا فيما يتعلق بالقوانين القديمة والتي تتعارض مع ما تم اقرارة أخيراً في بعض القطاعات الاقتصادية، ضاربا مثالا على ذلك بالسماح للمستثمر الأجنبي بالتملك في الأسهم في السوق الكويتي ومع ذلك ترفض تملك الأجنبي في الأصول والعقارات وهو يدل على تناقض كبير. وأوضح أن القانون به تناقض كبير، حيث تدعو الجهات الى الربط الالكتروني، والربط الفعلي بين الجهات الا انها تغفل في نفس الوقت التنسيق في تطبيق القرارات وعدم التشابك بينها.

بيئة الأعمال «سيئة»

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان: إن بيئة الاعمال في الكويت سيئة وغير جاذبة، مؤكدا ان مثل ذلك قرار يزيد الامر سوءاً، بيد ان رمضان عاد واكد ان الجوانب السلبية لقرار عدم التسجيل للعقارات المساهم فيها اجنبي غير ذات تأثير كبير على الوضع العقاري. ولفت رمضان الى ان تنفيذ القرار يتعلق بالتركيبة السكانية في الكويت ومحاولة الحد من تزايد عدد المقيمين بشكل كبير. وأضاف رمضان قائلاً: هناك الكثير من القوانين التي تضر بالبيئة الاقتصادية بشكل عام وهي تخالف الأوضاع الرامية لتعزيز مكانة الكويت وتتناقض مع التوجهات وفلسفة العمل التي أقرتها استراتيجية كويت جديدة 2035.

