«طيران الجزيرة» 20.1 مليون دينار صافي الأرباح في 2022

مال وأعمال

بمواصلةً نموها القوي، أعلنت «طيران الجزيرة» عن تحقيقها أرباحاً صافية قياسية بلغت 20.1 مليون دينار كويتي للعام المالي 2022، بارتفاع بنسبة 183.6% عن عام 2021، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية خلال العام 182.1 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 126.5% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 148.4% لتبلغ 26.8 مليون دينار.

وكانت الشركة قد بدأت عودتها السريعة إلى الربحية خلال النصف الثاني من عام 2021 مع استئناف الرحلات التجارية تدريجياً في مطار الكويت الدولي. وواصلت طيران الجزيرة نموها المطرد في سنة 2022 ليتفوق أداؤها خلال هذه السنة بنسبة 30% على الأداء القياسي السابق في عام 2019 الذي يعتبر آخر عام كامل تم تشغيل الرحلات خلاله دون قيود على السفر قبل جائحة كورونا. ومع أن حركة المسافرين عبر مطار الكويت الدولي قد انخفضت في عام 2022 بنسبة 26% مقارنة بالعام المقارن في 2019، إلا أن طيران الجزيرة شهدت زيادة بنسبة 19% في عدد الركاب الذين نقلتهم خلال العام. أما مقارنة بعام 2021، فقد ازداد عدد ركاب الجزيرة بنسبة 247.5% ليبلغ 3.6 ملايين راكب. وارتفع معدّل إشغال المقاعد بنسبة 10.2% إلى نسبة 77.01% مما عوض بشكل كبير الانخفاض بنسبة 35.1% في متوسط سعر التذاكر المدفوعة من قبل الركاب، والذي بلغ 47.96 دينارا.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي: «نحن فخورون جداً بهذه النتائج السنوية القياسية التي تُعد الأفضل في تاريخ طيران الجزيرة. وتشهد هذه النتائج على نجاح سياسة الشركة في إدارة التكاليف بالرغم من أسعار الوقود المرتفعة التي اقتطعت وحدها ما يقرب من تسعة ملايين دينار كويتي كان من الممكن أن تمثل أرباحا للشركة. من ناحية أخرى، يعكس عدد الركاب الذين نقلتهم الشركة والذين بلغ عددهم 3.6 ملايين راكب في 2022 مقارنة بعدد 2.4 مليون مسافر في 2019، نجاح نموذج أعمال الشركة ونجاح التوسّع على مستوى الخدمات التي تقدّمها طيران الجزيرة لعملائها. وفيما نمضي قدماً، نتطلع إلى أن يكون عام 2023 عاماً مليئاً بالنجاحات الجديدة مع زيادة عدد طائراتنا وتوسعنا إلى وجهات جديدة وكذلك مواصلة تعزيز أداء عملياتنا».

في الربع الأخير من عام 2022، سجلت طيران الجزيرة خسائر صافية بلغت 0.7 مليون دينار، مقارنة بأرباح بلغت سبعة ملايين دينار للفترة ذاتها من السنة السابقة. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 24.7% وبلغت 41.3 مليون دينار، بينما انخفضت الأرباح التشغيلية إلى 0.9 مليون دينار.

وازداد عدد الركاب خلال الربع الأخير بنسبة 88% إلى 978.1 ألف راكب، وارتفع معدّل إشغال المقاعد بنسبة 4.5% إلى 78.7%، وارتفع متوسط تشغيل الطائرة بنسبة 35.3% إلى 12.4 ساعة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة.

وأوصى مجلس إدارة طيران الجزيرة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50 فلساً للسهم عن فترة النصف الثاني من عام 2022، علاوة عن الأرباح النقدية المرحلية التي تم توزيعها لفترة النصف الأول من العام والتي كانت بواقع 30 فلساً للسهم. بذلك يصبح إجمالي الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها عن العام المالي 2022 مبلغا قدره 80 فلسا للسهم.

خلال السنة المالية 2022، أضافت طيران الجزيرة 15 وجهة جديدة لتلبية الطلب على السفر من مختلف شرائح المسافرين في نطاق شبكة الوجهات التي تخدمها الشركة. وشملت هذه الوجهات مدنا في الشرق الأوسط وشمال وجنوب آسيا وأوروبا وهي فيينا (النمسا)، براغ (جمهورية التشيك)، دوشانبه (طاجيكستان)، تركستان (كازاخستان)، نامانجان (أوزبكستان)، بنغالور (الهند)، ثيروفانانثابورام (الهند)، بايراوا (النيبال)، شاتوجرام (بنغلاديش)، شيان (الصين)، صلالة (عمان)، القصيم (المملكة العربية السعودية)، حائل (المملكة العربية السعودية)، الطائف (المملكة العربية السعودية)، أبها (المملكة العربية السعودية).

