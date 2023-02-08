«الأهلي الكويتي» راعٍ بلاتيني لنهائي بطولة كأس سمو ولي العهد

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رعى البنك الأهلي الكويتي نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم في نسختها الثلاثين للموسم 2022 - 2023 تحت رعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والذي جمع بين فريقي النادي العربي الرياضي ونادي السالمية الرياضي على استاد جابر الأحمد الدولي، في 6 فبراير الحالي. والتي انتهت بفوز النادي العربي على نادي السالمية. وبهذه المناسبة صرح صقر آل بن علي يسعدنا في البنك الأهلي الكويتي رعاية بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم للعام الثاني على التوالي كراعٍ بلاتيني. إن هذه الرعاية أتت في إطار تعاون البنك الأهلي الكويتي المستمر مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وانطلاقاً من تعزيز دوره في دعم المسؤولية الاجتماعية، الأمر الذي يعكس التزام البنك بتقديم الدعم المستمر للأنشطة الرياضية والمساهمة في تطوير مستوى الرياضة في البلاد. ونود أن ننتهز هذه الفرصة لنبارك للنادي العربي الرياضي فوزه بالمباراة وحصولة على بطولة كأس سمو ولي العهد».

وأوضح بن علي: «إن رعاية فعاليات كرة القدم المختلفة تأتي انطلاقاً من دور البنك الريادي في تشجيع الرياضة المحلية والمواهب الوطنية والمساهمة في إنجاح الفعاليات المتنوعة التي تشهدها الكويت». وأضاف آل بن علي أن حرص البنك على المشاركة في مُختلف الأنشطة الرياضية الرسمية في الدولة يهدف لتعزيز وتطوير الرياضة المحلية، مبيناً أنه يؤمن بدور القطاع الخاص في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، حيث ان البنك الأهلي الكويتي يسهم في نقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية الفعاليات الرياضية وخصوصاً كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في الكويت والعالم.

