الرشود: 101.7 % نمواً قياسياً لأرباح «بيتك» في الربع الأخير

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالتكليف- عبد الوهاب عيسى الرشود ان «بيتك» حقق استفادة كبيرة من الاستحواذ على البنك الاهلي المتحد البحريني من ناحية النتائج المالية. وأضاف الرشود ان الاستفادة الفعلية في النتائج المالية جاءت في فترة الربع الأخير من 2022 اعتبارا من تاريخ اتمام الاستحواذ في 2 أكتوبر 2022، حيث شهد الربع الأخير نموا قياسيا وتاريخيا في أرباح مساهمي «بيتك» والتي قد بلغت 151.9 مليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 101.7% مقارنة بالربع الأخير من عام 2021. كما ارتفعت ربحية السهم في الربع الاخير من 7.74 فلوس الى 10.70 فلوس بزيادة بلغت 38.2%. هذا بالاضافة الى الزيادة في اجمالي الموجودات وأرصدة مدينو التمويل وحسابات المودعين وتحسن المؤشرات المالية الهامة. وأشار الرشود خلال لقاء مع تلفزيون CNBC عربية، الى ان البنك الأهلي المتحد – البحرين ساهم في أرباح العام 2022 بمبلغ 62.5 مليون دينار كويتي وبنسبة مساهمة 17.5%، وهي تمثل نتائج مجموعة البنك الأهلي المتحد عن الفترة من تاريخ الأستحواذ في 2 أكتوبر 2022 حتى نهاية العام المالي 2022، وذلك ضمن اطار نجاح استكمال صفقة استحواذ «بيتك» على 100% من أسهم البنك الاهلي المتحد البحريني. وعن أبرز المؤشرات المالية لعام 2022، أوضح الرشود ان أداء المجموعة استمر بالتحسن بشكل كبير خلال عام 2022، وخصوصا بعد نجاح عملية الاستحواذ، مبينا ان صافي الارباح ارتفع بنسبة 47.0 % الى 357.7 مليون دينار كويتي مقارنة بالعام السابق. وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل الى 800.5 مليون دينار كويتي بنسبة نمو بلغت 36.7% بالعام السابق. وارتفع صافي إيرادات التشغيل ليصل الى 723.3 مليون دينار كويتي بنسبة نمو بلغت 43.8% مقارنة بالعام السابق. وزادت محفظة التمويل بنسبة 65.9% عما كانت عليه في نهاية 2021 لتصل الى 18.8 مليار دينار كويتي. وزاد اجمالي الموجودات بنسبة 69.7% ليصل الى 37.0 مليار دينار كويتي.

وفيما يتعلق بنسبة التكلفة الى الإيراد، قال الرشود انها تحسنت لتبلغ 32.5% مقارنة بنسبة 38.0% عن العام السابق، مبينا ان هذا التحسن جاء نتيجة زيادة إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 32.2%.

وأوضح أن معدل كفاية راس المال لـ «بيتك» بلغ حوالي 17.66%، أي أكثر من الحد الادنى المطلوب من الجهات الرقابية، مبينا ان هذه النسبة تؤكد متانة المركز المالي لمجموعة «بيتك». ولفت الى ان «بيتك» احتل المركز الأول بين البنوك الكويتية والشركات المدرجة في بورصة الكويت بقيمة سوقية حالية بلغت أكثر من 11 مليار دينار كويتي.

وعن سياسة التخارجات لـ «بيتك»، أشار الرشود الى ان «بيتك» مستمر في سياسة التخارجات ضمن استراتيجية التركيز على العمل المصرفي الاساسي وتحقيق الاستدامة في الارباح. وأضاف ان التخارجات حتى نهاية عام 2022 بلغت حوالي 63.2 مليون دينار كويتي. وقال ان نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة تحسنت لتصل إلى %1.32 في نهاية عام 2022 متضمنة البنك الأهلي المتحد (والتي يتم أحتسابها وفقاً لأسس احتساب بنك الكويت المركزي)، والتي بلغت 1.6% في نهاية عام 2021. أما بالنسبة لتغطية الديون من المخصصات، فلفت الرشود الى انها بلغت حوالي 379 % «لبيتك – الكويت» وحوالي 341 % للمجموعة في نهاية عام 2022. وقال الرشود: «انخفضت المخصصات المحملة على بيان الدخل خلال عام 2022 بحوالي 54.1 % مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت حوالي 62.1 مليون دينار، وتشمل مخصصات التمويل والاستثمار ومخصصات إضافية احترازية أخرى». وعن مساهمة «بيتك- تركيا» في صافي الارباح لعام 2022، أشار الرشود الى ان أداء «بيتك- تركيا» كان جيدا، حيث انه على الرغم من ارتفاع التضخم وأثره المحاسبي إلا أن نسبة مساهمة «بيتك» تركيا في صافي الأرباح بلغت حوالي 32.9%. وبخصوص خطط تحويل أصول وأعمال الاهلي المتحد البحريني إلى إسلامية، أوضح الرشود انه تم البدء بتحويل بعض الأصول والأعمال الخاصة بالبنك الاهلي المتحد البحريني لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لاسيما تلك المتمثلة بالسندات التقليدية وتحويلها إلى صكوك إسلامية، وجار العمل على تحويل بقية الأعمال الخاصة بالبنك الأهلي المتحد لتصبح متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لجدول زمني محدد.

