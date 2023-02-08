«ضمان» تتبنى فلسفة العناية المسؤولة

مال وأعمال

تواصل شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) مساهماتها في التنمية المستدامة عبر القيام بمسؤولياتها الاجتماعية المتصلة بنواح مجتمعية متعددة. حيث تركز مبادرات المسؤولية الاجتماعية لشركة ضمان على مجالات تتعلق بقطاع عملها وهي الصحة والتعليم والبيئة والحرص على أن تقوم بأعمالها وفق أفضل الممارسات.

وقالت شركة ضمان في بيان صحافي «إن مبادرات وأنشطة ضمان شملت شرائح واسعة من المجتمع في سياق مسيرة الشركة نحو تحقيق الريادة في خدمة المجتمع»، مبينةً سعيها للنهوض بدوريها الاجتماعي والصحي بشكل بارز يتسم بالتنوع والشمولية، وتعزيز مكانة ضمان كشركة يعتمد نموذج عملها على مبدأ الوقاية الصحية ونشر التوعية الصحية، بما يعزز تنفيذ معايير الاستدامة ويرسي أسساً جديدة لدور القطاع الخاص الصحي في التنمية.

المسؤولية الاجتماعية.. وثقافة «ضمان»

تتبنى شركة ضمان فلسفة العناية المسؤولة، حيث تؤمن الشركة وتتصرف وفق ثقافة العطاء والدعم النابعة من الرغبة في بناء مجتمع مبادر ومفيد لجميع أفراده. وهو ما ظهر واضحاً وجلياً منذ البداية في التعاون والأنشطة المشتركة التي قامت بها شركة ضمان أثناء جائحة كورونا مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لمواجهة الجائحة وتقديم المساعدة لشرائح مختلفة من المجتمع لتجاوز آثارها. وبينت أن شركة ضمان رائدة في مجال تقديم الرعاية الصحية، من خلال اعتماد وتنفيذ نموذج المحافظة على الصحة، حيث تؤمن بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

ممارسات مستدامة

وأوضحت أن القطاع الصحي يعد من القطاعات الهامة التي التزمت أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال الحرص على توفير الرعاية الصحية لملايين الأشخاص في أنحاء العالم. ولذلك تبنت شركة ضمان ممارسات عمل مستدامة عبر الانضمام إلى مبادرة الأمم المتحدة لتطوير وتطبيق والافصاح عن ممارسات الأعمال المسؤولة. وهي منصة قيادية تطوعية للتطوير والتطبيق والإفصاح عن ممارسات الأعمال المسؤولة للشركات من خلال دعم التعاون الدولي والمؤسسي لبناء شراكات حقيقية، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة، وممارسة الأعمال بطريقة مسؤولة. وتضم مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة آلاف الشركات والمؤسسات على مستوى العالم، التي تبدي التزامها بتبني وتطبيق إجراءات تجارية مسؤولة. وقالت الشركة في بيانها «إننا من خلال انضمامنا إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة نعمل على دعم حقوق الإنسان، وهو ما تتضمنه مدونة قواعد السلوك وسياسة الموارد البشرية وكافة أنظمة وسياسات الشركة الموجودة بالفعل، فنحن في ضمان نحترم ونقدر كافة موظفينا ونتعامل معهم على قدم المساواة دون أي شكل من أشكال التمييز». وتابعت أنه من المبادرات التي تبنتها شركة ضمان إعداد دليل خاص للحوكمة الذي يعد إحدى الركائز الاساسية في تطبيق وممارسة مبادئ حوكمة الشركات داخل الشركة لتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين معها».

تدعم شركة ضمان المبادرات المجتمعية بمختلف أشكالها لدعم الصحة الوقائية للمجتمع، مع التركيز على التوعية الصحية ونشر الثقافة الصحية عبر تنظيم برنامج من المحاضرات الإلكترونية التوعوية حول العديد من المواضيع مثل أهمية فحص وتشخيص سرطان الثدي في شهر التوعية بسرطان الثدي، وسرطان البروستاتا بمناسبة شهر التوعية بصحة الرجال، ومضاعفات كوليسترول الدم العالي. أما بالنسبة لمجالات التطوير المهني، تهتم شركة ضمان بالتعليم والتدريب الطبي المستدام من أجل تهيئة كوادر وطنية محلية قادرة على الارتقاء بالقطاع الصحي خصوصاً بعد أن أظهرت أزمة جائحة كورونا أهمية تأهيل الكوادر الطبية المحترفة. حيث قدمت التدريب العملي لمجموعات من طلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إضافة إلى التعاون مع الجمعية الطبية الكويتية في مجال دعم التعلم المستمر لجميع الأطباء العاملين في مجالات الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.

تهتم شركة ضمان بشكل كبير برفاهية موظفيها وصحتهم، وتقوم بالعديد من الأنشطة بغرض تمكين التنوع المجتمعي والمساواة والإنصاف والاندماج في إطار شعار «فريق واحد.. ورؤية واحدة».

الوعي الصحي

تدعم شركة ضمان بشكل واسع تعزيز صحة المجتمع عبر العديد من المبادرات الخاصة بالرعاية الصحية بالتعاون مع عدد من جمعيات النفع العام والجهات الخاصة. فقد نظمت الشركة زيارة للجمعية الكويتية لرعاية المعوقين وقامت بإجراء فحوصات دورية لأصحاب الهمم من المقيمين في مقر الجمعية وتدريب طاقم التمريض على إجراء بعض الفحوصات.

تأخذ ضمان على عاتقها وضمن أهدافها المساعدة في إيجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب القوة العاملة في المجتمع، وذلك عبر خلق فرص عمل في قطاع صحي جديد. حيث من المتوقع توفير حوالي سبعة آلاف وظيفة في القطاع الصحي خلال السنوات الخمس القادمة، يتوقع أن يمثل المواطنون نسبة 15% منها في البداية، على أن يتم زيادة هذه النسبة بشكل تصاعدي متدرج لتصل إلى 25% من إجمالي عدد العاملين.

