«المشاريع» وقعت تسهيلات بقيمة 525 مليون دولار

مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة عن توقيعها عقود تسهيلات ائتمانية مع مجموعة مكوّنة من تسعة بنوك إقليمية ودولية بقيمة 525 مليون دولار أميركي (ما يعادل 160.4 مليون دينار كويتي) تستحق في فبراير من عام 2025 مع خيار تمديد لعام إضافي واحد بناء على قرار من الشركة.

وقام بنك ستاندرد تشارترد بدور المنسق بينما قام بنك أبو ظبي الأول بدور الوكيل. أما البنوك والمؤسسات المالية التسعة الإقليمية والدولية الرائدة التي قدمت التسهيلات الائتمانية فهي بنك أبو ظبي التجاري، المؤسسة العربية المصرفية، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبو ظبي الأول، بنك الخليج الدولي، أتش أس بي سي الشرق الأوسط، جي بي مورغان سيكيوريتيز، بنك المشرق وبنك ستاندرد تشارترد.

وبهذه المناسبة قال رئيس المديرين الماليين للمجموعة صني بهاتيا: «يعتبر عقد التسهيلات الائتمانية هذا جزءاً من استراتيجيتنا الحصيفة والاستباقية في إدارة السيولة والديون. سوف يتم استخدام عائدات هذه التسهيلات بشكل أساسي لتسديد سندات متوسطة الأجل باليورو بقيمة 500 مليون دولار أميركي التي تستحق في 15 مارس 2023 ولأغراض الشركة العامة. ترتبط شركة المشاريع بعلاقات قوية مع بنوك ومؤسسات مالية إقليمية ودولية، وما الإقبال على المشاركة في هذه التسهيلات إلا دليل على الثقة المتبادلة بين الجانبين ولاسيما باستراتيجية التمويل التي تعتمدها شركة المشاريع».

