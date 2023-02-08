«ساكسو بنك»: تباطؤ النمو الاقتصادي في أميركا

مال وأعمال

أصدر ساكسو بنك، المتخصّص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، أمس توقّعاته الفصلية حول أداء الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2023، بما في ذلك أفكار التداول التي تغطي الأسهم والفوركس والعملات والسلع والسندات فضلاً عن مجموعة من العوامل الكليّة التي تؤثر في مَحافظ العملاء.

وأشارت توقعات النماذج والافتراضات الاقتصادية الخاصة بسيناريوهات عمل دورات السوق إلى دخول الولايات المتحدة في مرحلة ركود اقتصادي خلال النصف الثاني من عام 2022، غير أن هذه التوقعات لم تتجسد على أرض الواقع، مما يرجح أن تشهد الولايات المتحدة تباطؤ النمو الاقتصادي تدريجياً أو حالة ركود سطحي.

ويبحث تقرير التوقعات الفصلية من ساكسو بنك في مدى إمكانية العودة إلى المعايير الاقتصادية العالمية لمرحلة ما قبل أزمة كوفيد 19 وقبل غزو أوكرانيا، وحول ما إذا كان الوقت مناسباً للتكيف مع مفاهيم جديدة والتخلي عن هذه النماذج غير الواقعية.

