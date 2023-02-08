«Ooredoo»: ر39.5 مليون دينار صافي الأرباح في 2022

مال وأعمال

أعلنت الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة «Ooredoo» أمس نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022: حيث ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 3% لتصل إلى 620.3 مليون دينار لسنة 2022 مقارنة بـ 601.7 مليون دينار لسنة 2021. وقد تأثرت الإيرادات بالدينار الكويتي بشكل إيجابي نتيجة تعزيز الأداء من خلال تنفيذ خطط استراتيجية وتجارية بالإضافة إلى كفاءة التشغيل في الكويت وتحسن الأداء في المالديف وفلسطين والنمو الصحي في تونس والجزائر بالعملة المحلية.

كما ارتفع الدخل قبل إحتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9% ليصل إلى 226.0 مليون دينار لسنة 2022 مقارنة بـ 207.6 مليون دينار لسنة 2021. وارتفع صافي الربح العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 105% ليصل إلى 39.5 مليون دينار لسنة 2022 مقارنة بـ 19.2 مليون دينار لسنة 2021 حيث استمد دعماً قويا من تحسن الإيرادات التشغيلية والمالية من Ooredoo الكويت وOoredoo تونس وOoredoo الجزائر وOoredoo فلسطين وOoredoo المالديف.

وبلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 79 فلساً لسنة 2022 مقارنة بـ 38 فلساً لسنة 2021. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 70 فلسا للسهم الواحد. وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس 2023. كما بلغت قاعدة العملاء الموحدة 24.7 مليون عميل في نهاية سنة 2022 مقارنة بـ 24.0 مليون عميل في نهاية سنة 2021.

8 % نمواً في عملاء الكويت

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني: «يسرني أن أعلن عن سنة أخرى من النجاح للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 3% لتصل إلى 620 مليون دينار مقارنة بـ 602 مليون دينار في سنة 2021. وقد تعزز هذا النمو من خلال تنفيذ خطط استراتيجية وتجارية قامت بها الإدارة وكذلك كفاءة التشغيل في الكويت، كما استفاد من تحسن أوضاع السوق في كل من المالديف وفلسطين إلى جانب النمو الجيد في كل من تونس والجزائر.

وقد ارتفع دخل المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9% حيث بلغ 226 مليون دينار في سنة 2022، مقارنة بـ 208 مليون دينار في سنة 2021، وارتفع صافي الربح العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة إلى أكثر من الضعف ليبلغ 40 مليون دينار في سنة 2022 مقارنة بـ 19 مليون دينار في سنة 2021.

في الكويت، حققنا نموا بنسبة 8% في قاعدة العملاء، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع الإيرادات والدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للشركة. وعلى الرغم من التحديات التي نتجت عن تخفيض قيمة العملة في تونس والجزائر، حافظنا على نمو إيجابي في الإيرادات والدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بفضل ما بذلناه من جهود حثيثة لتعزيز كفاءاتنا التشغيلية.

في فلسطين، حققنا نموا ثابتا لقاعدة عملائنا بنسبة 2% وتحسنا واضحا في الإيرادات والدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

وفي المالديف، سجلنا زيادة كبيرة في كل من الإيرادات والدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، الأمر الذي ازدادت معه متانة وجودنا في السوق. هذه النتائج الإيجابية تبرز جدوى التزامنا الثابت بتقديم خدمات استثنائية وزيادة القيمة لمساهمينا، وهو ما يتضح من نسبة التوزيع المقترحة لأرباحنا. مما لا شك فيه أن الجهود التي نبذلها لتعزيز كفاءتنا التشغيلية قد أعطت نتائج إيجابية وعززت النمو في كافة أنشطة وأعمال الشركة».

تطورات ناجحة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الكويت عبدالعزيز يعقوب البابطين أن عام 2022 كان عامًا مليئا من التطورات الناجحة وتنفيذ خطتنا الاستراتيجية للارتقاء بتجارب العملاء إلى مستوى غير مسبوق. دارت استراتيجياتنا حول عملائنا، وتجربتهم المباشرة مع العلامة التجارية، وفهم احتياجاتهم ومطالبهم بشكل أفضل. لقد رفعنا جميع جوانب منتجاتنا وخدماتنا وعروضنا الترويجية وعززناها رقميًا لتزويدهم بأفضل تجربة في السوق. وقد تم دعم هذا النمو من خلال حرص وتصميم كل فرد في Ooredoo الكويت على ضمان أننا لا نلبي التوقعات فحسب، بل نتجاوزها».

ويتابع قائلاً: «لقد أخذنا على عاتقنا تطوير وتعزيز جميع جوانب عملياتنا وخدماتنا وبنيتنا التحتية بكفاءة بهدف وحيد هو تزويد عملائنا بتجربة فريدة مع علامة Ooredoo التجارية، وشبكة منظمه ومن دون انقطاع، واعتماد ودمج رقمي مبتكر. تقنيات لبنيتنا التحتية ليس فقط لاكتساب ميزة تنافسية في السوق ولكن أيضاً لضمان رضاء عملائنا وتلبية احتياجاتهم».

واختتم البابطين بيانه قائلاً: «عند النظر في التقنيات المالية والتحديثات المستمرة والطلب على الخدمات المالية على نطاق عالمي، نفخر في Ooredoo الكويت بأن نكون أول شركة اتصالات في الكويت تعلن وتطلق ApplePay من خلال تطبيق MyOoredoo. ستظل Ooredoo الكويت دائمًا في طليعة الابتكار الرقمي وإدخال التقنيات التي تلبي متطلبات عملائنا وتواكب على اسلوب الحياة الرقمية سريعة الخطى».

نظرة على العمليات:

يمكن تلخيص الأداء التشغيلي لـلمجموعة على النحو التالي:

«Ooredoo - الكويت»

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الكويت إلى 2.7 مليون عميل في عام 2022، بزيادة قدرها 8% مقارنة بعام 2021. وقد سجلت Ooredoo الكويت زيادة في الإيرادات بنسبة 12% لتصل إلى 236.3 مليون دينار في عام 2022 مقارنة بـ 210.5 ملايين دينار في عام 2021. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17% لتصل إلى 71.5 مليون دينار في عام 2022 مقارنة بـ 61.1 مليون دينار في عام 2021، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية للشركة.

Ooredoo - تونس

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في تونس بنسبة 3% لتصل إلى 7.1 ملايين عميل في عام 2022. وقد انخفضت قيمة الدينار التونسي بنسبة 9.4% على أساس سنوي، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات إلى 123.5 مليون دينار في عام 2022 مقارنة بـ 134.0 مليون دينار في عام 2021. ومن حيث العملة المحلية، فقد ارتفعت الإيرادات بالعملة المحلية بنسبة 1%. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6% لتصل إلى 54.8 مليون دينار في عام 2022 مقارنة بـ 51.8 مليون دينار في عام 2021.

Ooredoo - الجزائر

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 2% لتصل إلى 13.0 مليون عميل في عام 2022. وقد تأثرت الأعمال في الجزائر سلباَ بسبب إنخفاض قيمة الدينار الجزائري حيث تراجع بنسبة 3.7% على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، انخفضت الإيرادات إلى 186.9 مليون دينار في سنة 2022 مقارنة بـ 188.5 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2021. ومن حيث العملة المحلية، فقد ارتفعت الإيرادات بالعملة المحلية بنسبة 3%. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 66.2 مليون دينار في عام 2022 مقارنة بـ 65.1 مليون دينار في عام 2021.

Ooredoo - فلسطين

ارتفعت قاعدة العملاء في فلسطين بنسبة 2% لتصل إلى

1.4 مليون عميل في عام 2022. وارتفعت الإيرادات بنسبة 5% لتصل إلى 35.4 مليون دينار في عام 2022، مقارنة بـ 33.8 مليون دينار في عام 2021. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6% ليصل إلى 13.0 مليون دينار في عام 2022 مقارنة بـ 12.3 مليون دينار في عام 2021.

Ooredoo - المالديف

سجلت Ooredoo المالديف ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 9% لتصل إلى 38.2 مليون دينار في عام 2022، مقارنة بـ 35.0 مليون دينار في عام 2021. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 19% ليصل إلى 20.5 مليون دينار في عام 2022 مقارنة بـ 17.2 مليون دينار في عام 2021. تقدم Ooredoo المالديف الآن خدماتها لما مجموعه 387 ألف عميل.

