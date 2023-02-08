«بوبيان» يُطلق مبادرة تدريب ذوي الاحتياجات

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق البرنامج التدريبي الأول من نوعه بالتعاون مع «معهد البناء البشري» والذي يهدف إلى الإعداد والتدريب الميداني لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة المرشحين من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تمهيداً لانضمامهم إلى بيئة العمل في بنك بوبيان، وذلك في إطار مساعي البنك المتواصلة لدعم مختلف شرائح المجتمع لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني تعليقاً على ذلك «يأتي دعم ورعاية وتأهيل شبابنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ليؤكد استراتيجية بوبيان لتبني معايير الاستدامة وتهدف إلى أن نكون جزءاً من منظومة تأهيل هذه الشريحة التزاماً منا بتحقيق التنمية ومساندة جهود الدولة». وأوضح الرحماني أن بنك بوبيان يولي هذه الشريحة اهتماماً خاصاً من خلال تسخير جميع الأدوات والبرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم وصقل مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة التي تُعزز قدرتهم على شغل وظائف مناسبة توفر لهم فرص الاندماج في المجتمع وتسلط الضوء على دورهم وتأثيرهم فيه.

وأضاف أن الجديد هو فكرة هذا البرنامج التدريبي الميداني الذي ينظمه بنك بوبيان بصورة حصرية في مبادرة تُعد هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي، حيث يتزامن هذا البرنامج أيضاً مع تدريبهم وتأهيلهم طوال فترة دراستهم ومن ثم إتاحة الفرصة للمتميزين منهم للانضمام إلينا في عائلة بنك بوبيان.

وأكد الرحماني أن الشراكة مع «معهد البناء البشري»، بصفته أحد أهم المؤسسات الساعية إلى تنمية الموارد البشرية لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، من شأنها أن تساعدهم على تطوير ذاتهم وتعزيز شعورهم بقيمتهم الخاصة وتأثيرهم الإيجابي داخل المؤسسة من خلال توفير مجموعة من البرامج التدريبية لهم لإطلاق العنان لقدراتهم على الإبداع والابتكار في شتى المجالات، مشيراً إلى انه ما يتفق تماماً مع القيم الأساسية للبنك المعروف بريادته على صعيد الإبداع والابتكار.

من جانبها، قالت مسؤول أول إدارة التوظيف بمجموعة الموارد البشرية ببنك بوبيان، أوضاح الغنّام «ندرك في بنك بوبيان أهمية دمج وإشراك هذه الشريحة في المجتمع بجانب تمكينهم من القيام بأدوار مماثلة لأي شخص آخر، معربةً عن سعادتها بشبابنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من مواردنا البشرية في بوبيان».

في سياق متصل، أعربت مدير المكتب الفني في معهد البناء البشري الدكتورة نجلاء عبدالمعبود عن سعادتها بهذا التعاون مع بنك بوبيان باعتباره إحدى أهم مؤسسات القطاع الخاص المؤثرة والداعمة للكوادر البشرية، مُشيدة أيضاً بأهمية هذا التعاون الذي يتماشى مع دعم أهداف حملة «شركاء في توظيفهم» لمساندة أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتوجهت الدكتورة عبدالمعبود بالشكر إلى بنك بوبيان لتبنيه هذه المبادرة التي ترتقي بقدرات وخبرات المشاركين في البرنامج وإطلاق إمكانياتهم نحو الإبداع والابتكار وتحقيق الأهداف بأفضل الوسائل المناسبة ليقدم بذلك بوبيان نموذجاً يُحتذى لمؤسسات القطاع الخاص لاسيما على صعيد القطاع المصرفي.

