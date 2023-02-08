«التجاري» يطلق حملته الترويجية لعملاء حسابي «الأول» الجدد

مال وأعمال

بمناسبة العودة للمدارس أعلن البنك التجاري عن إطلاق حملته الترويجية المخصصة لحساب «حسابي الأول» للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 7 لغاية 14 سنة، حيث تتيح الحملة للعملاء الجدد الذين ينضمون إلى عائلة حساب «حسابي الأول» ويقومون بإيداع مبلغ 50 ديناراً كويتياً حتى تاريخ 4 مارس 2023 الفرصة لدخول السحب على جهازين iPad.

وبهذه المناسبة، قالت رئيس إدارة التسويق في البنك التجاري بدور بوخمسين : «يهتم البنك اهتماماً كبيراً باحتياجات العملاء، لذلك يقدم هذه الحملة لعملاء «حسابي الأول»، وهو الحساب المثالي للأطفال الذي يساعدهم على التعرف على أهمية توفير المال والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة التي ننظمها على مدار السنة. ونختار هذا النوع من الجوائز التي تتناسب مع أسلوب حياة الجيل الحالي من الأطفال، الذين يستخدمون الأجهزة الذكية ومنها أجهزة iPad للأغراض التعليمية والترفيهية، حيث أصبحت الدراسة وتحصيل المعلومات بالتصفح عبر الإنترنت امراً متعارفاً عليه وله متطلباته الخاصة». ومن المعروف أن «حسابي الأول» يأتي مع بطاقة خاصة بتصميم مميز يناسب الأطفال. ويمكن لولي الأمر الاطلاع على حســـابات أطفاله من خلال حسابه على تطبيق التجاري؛ علماً بأن البنك التجاري يسعى دوماً للاهتمام بجيل المستقبل وتوفير أفضل المنتجات والخدمات والوسائل المصرفية لهم لتمكينهم من التوفير وتأمين مستقبلهم، فضلاً عن الخصومات التي يحصل عليها أصحاب هذا الحساب عند التسوق لدى شركاء البنك التجاري.

ويدعو البنك التجاري الكويتي جميع عملائه إلى الدخول على صفحة البنك على الموقع الإلكتروني www.cbk.comوالتعرف على هذه الحملة وآلية الدخول في السحوبات والحصول على معلومات إضافية عنها، والاطلاع على العروض المصممة خصيصاً لتلبية جميع احتياجات العملاء.

