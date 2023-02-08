«الصفقة» يُعرض في جميع أنحاء العالم.. اليوم

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احتفل مركز جابر الثقافي بالتعاون مع «نتفليكس» بالعرض الخاص الاول لمسلسل «الصفقة» بحضور كوكبة من ألمع النجوم والشخصيات البارزين في المجتمع وابطال عمل مسلسل «الصفقة».

تخلل الحفل العرض الاول لحلقتين من مسلسل «الصفقة» بحضور نجوم العمل وصناعه. في البداية تحدث احمد الشرقاوي رئيس تطوير المحتوى العربي في منصة نتفليكس والمنتج عبد الله بوشهري.

واعلن الشرقاوي عن انطلاق مسلسل الصفقة بتاريخ انطلاقه اليوم 8 فبراير على العالم في اكثر من 190 دولة مدبلجاً الى خمس لغات وترجم الى 31 لغة. واعرب عن اسعادته بنجاح هذا العمل والفريق المتكامل لمنصة نتفليكس.

تدور أحداث مسلسل «الصفقة» حول قصة «فريدة» و«منيرة» اللتين تدخلان معترك البورصة الكويتية في أوج ازدهارها في حقبة الثمانينيات، وتشقان طريقهما على الرغم من الصعاب والتحديات في بيئة عمل يديرها الرجال. ويشارك في بطولة المسلسل المستوحى من أحداث حقيقية كوكبة من ألمع نجوم الخليج مثل روان مهدي ومنى حسين وحسين المهدي وغيرهم.

يحكي المسلسل قصة «فريدة» التي ما زالت تلملم جراح طلاقها وتبحث عن عمل لإعالة ابنتها «جود». فبعد تكريس جُلّ وقتها واهتمامها لعائلتها على مدار السنوات الـ 13 الماضية؛ قررت «فريدة» شق طريقها من جديد لتحقيق الاستقلالية المادية من خلال الانضمام لابنة خالتها «منيرة» لتصبحا أول امرأتين تعملان في البورصة الكويتية.

من جانبها، تعمل «منيرة» كموظفة في قسم التداول في بنك الغد ببورصة الكويت، وتتمتع بشخصية مستقلة وذكية، وتبدي شغفًا وطموحًا كبيرين بمسيرتها المهنية، وتسعى لتعزيز استقلاليتها. تسعى «فريدة» و«منيرة» معًا لتذليل العقبات التي تواجههما في مجالٍ يديره الرجال، وتنطلقان في رحلة تطغى فيها روح التضامن والمثابرة والطموح.

المسلسل من فكرة وتأليف «نادية أحمد» و«آن سوبيل» و«آدم سوبيل»، ومن إنتاج «عبد الله بوشهري»، ويضم كوكبة من ألمع النجوم والمواهب الكويتية والخليجية مثل «محمد المنصور» و«فيصل العميري» وغيرهما.

وصرح المنتج عبد الله بوشهري لـ «النهار» قائلاً: «هذا العمل هو الأقرب لقلبي، فأنا نشأت في الكويت بين العديد من النساء الرائدات والطموحات، وأرى بأن «روان» و«منى» تجسّدان الصعاب والعقبات التي واجهت النساء في فترة الثمانينيات، وأتشوق لبدء عرض المسلسل ليتسنى للجمهور من حول العالم مشاهدة هذه القصة المشوقة، التي تجمع بين الخبرات المحلية والدولية في هذا الإنتاج الفني الكبير والمميّز الذي صُوّر وأُنتج بالكامل في دولة الكويت». مسلسل «الصفقة» من إخراج جاسم المهنا وكريم الشناوي، ويتألف من 6 حلقات ستعرض على نتفليكس في 190 دولة اعتباراً من اليوم 8 فبراير 2023.

في البداية تحدث المنتج عبد الله بوشهري قائلا: «الصفقة اول انتاجات نتفليكس الخليجية في الخليج وفي الكويت، وانا فخور كمنتج كويتي ان يتم اختياري لصناعة عمل مغاير ومختلف. فهناك نقلة نوعية في طريقة السرد الدرامي والروائي والرؤية البصرية مختلفة تماما في هذا العمل.

فكون العمل من انتاج نتفليكس فهو تحد كبير، وهناك الكثير من المعطيات التي جعلت هذا العمل مختلفاً كليا عما قدمناه في السابق. بشكل اساسي هو عمل كويتي يروي قصة كويتية في حقبة من الثمانينيات عن سيدتين تخترقان عمل الرجال في عالم المال والبورصة.

وبالدرجة الاولى هو عمل يمثل الكويت والخليج والدول العربية ونحو العالمية ينطلق في 190 دولة، وهو انجاز كبير. كنت دائما وانا صغير اتطلع اني اسوي عملاً ينطلق لكل العالم. واليوم قد حققت هذا الحلم بمساعدة ومساندة فريق العمل الذهبي الذي لولاه ما تحققت هذه التجربة وبثقة وحب كل الفنانين الذين اعطوني هذه الثقة لنجاحه. العمل فكرة وتأليف نادية احمد والأميركيين آن وآدم سوبيل.

سيلاحظ الجمهور اسلوباً سردياً مختلفاً من الطريقة الاميركية الهولندية الى الطريقة الخليجية او الكويتية. فالكتاب اميركيون وفريق العمل كويتي. وهناك عناصر اخرى مشاركة من كل العالم مثل : مصر، اوروبا واسبانيا واميركا. لقد حققنا تجربة نوعية اتمنى ان تنال اعجاب الجمهور واستحسانه.

واضاف بوشهري قائلاً انه بعد هذا النجاح الكبير يتطلع الى العمل مع نتفليكس في جميع الاعمال القادمة. فهذه تعتبر اول خطوة نحو العالمية وفخور وسعيد بها. أتمنى أن نكون قدمنا شيئاً جديداً للدراما الكويتية. وان اكون على قدر المسؤولية. فالعمل مع نتفليكس اكبر منصة في العالم وضعني امام مسؤولية كبيرة.

وقال لقد تمت كتابة السيناريو باللغة الانكليزية وترجم الى العربية والعمل على النسخة الكويتية. وراجعنا النسختين فوجدناهما طبق الاصل في المعنى والمضمون، ووجود عناصر اجنبية ساهم في العمل وأضاف رونقاً جديداً. وترجم العمل الى اكثر من 20 لغة مما يعتبر انجازاً حقيقياً.

قالت منى حسين : «إن العمل عميق والنص رائع والقصة من واقع الحياة، قصة حقيقية حدثت بالكويت، وان شاء الله تنال إعجاب الجمهور. ومسلسل الصفقة يتكون من 6 حلقات «سيزون» وهو أول عمل فني خاص للكويت من قبل «نتفليكس».

وأشارت إلى أن العمل من فكرة وتأليف نادية أحمد والأميركيين آن وآدم سوبيل، والعمل من إنتاج شركة «بيوند دريمز» للمنتج عبدالله بوشهري، ومن إخراج جاسم المهنا والمصري كريم الشناوي، وتشارك فيه نخبة كبيرة من نجوم الكويت والخليج منهم محمد المنصور وجاسم النبهان وروان مهدي وفيصل العميري وحسين المهدي. وحول دورها في العمل، قالت: أجسد شخصية إحدى الفتيات الرائدات في عالم الأوراق المالية، أو بمعنى أصح أول من اخترق هذا المجال من الفتيات.

اما روان مهدي فتحدثت قائلة : « قدم لي العمل المنتج عبد الله بوشهري دائما مؤمن بموهبتي الفنية، وفخورة اننا قدمنا قصة محلية بمعايير عالمية ويتم عرضه لاكبر جمهور عالمي. اما التعاون مع نتفليكس يعتبر تجربة فريدة ومميزة من نوعها. ووجهت روان رسالة خاصة لجمهورها، هذا العمل لكل شخص قال لا واختار الطريق الصعب ليجد نفسه.

اما عن مشاركتها في السباق الرمضاني صرحت عن مشاركتها في مسلسل دفعة لندن.

اما الفنانة هدى الخطيب فقالت: «الصفقة هو عمل فيه خصوصية عن كفاح المراة الكويتية ودخولها مجال لا يدخله الا الرجال خصوصا مجال البورصة. هذا العمل توثيق في اواخر السبعينيات او الثمانينيات ومن قبل ذلك، هناك نساء أخريات دخلن مجال العمل كابطال ولهن شرف أسبقية تغيير الامور نحن لا نعلم عنها. لقد حان الوقت بوجود منصات كنتفليكس أن نقدم عملاً يخدم دولتي للعالمية. لم يكن من قبل وسائل التواصل الاجتماعي ولكن حان الوقت.

اما عن فكرة انطلاق الافلام او المسلسلات عبر المنصات قالت الخطيب : « اذا كانت افلام تعطي صورة جميلة عن بلدي وعاداتي وتقاليدي وديني وليس هناك شيء يدين للبلد، بالعكس انا اشجع ان يرى الناس فكرنا وابداعنا، نخرج من اطار المحلية وننطلق للعالمية. نصفق للمنتج عبد الله بوشهري على هذا العمل، نحن نقدم عملاً يخص الكويت.

وعبرت عن سعادتها بمشاركتها في هذا العمل. اما عن جديدها في رمضان صرحت قائلة: «أشارك في مسلسل «اولاد المنصور» مع الفنان الكبير محمد المنصور وحسين المنصور وانا اعتبر نفسي منهم. وهناك عمل آخر كويتي - خليجي تراثي بعنوان «عزيز الروح».

