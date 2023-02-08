لاعبات «جمنازيا» تألقن في «نجوم الدوحة للجمباز الفني»

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فرضت مدرسة جمنازيا الكويت للرياضة والفنون حضورها القوي في بطولة نجوم الدوحة للجمباز الفني بعد تألق لاعباتها في منافسات جميع المراحل السنية وحصادهن غلة وافرة من الميداليات خلال البطولة التي نظمها النادي القطري للجمباز أخيراً تحت إشراف الاتحاد القطري للعبة.

وقالت «جمنازيا» في بيان صحافي إن فريقها المشارك في البطولة حصد 63 ميدالية بواقع 25 ذهبية و19 فضية و19 برونزية أيضاً، موضحة أن بعثة الفريق ضمت 27 لاعبة وهي أكبر بعثة مشاركة من خارج قطر، إذ شهدت البطولة مشاركة فرق وأكاديميات من دول الإمارات والسعودية والأردن ولبنان إلى جانب الدولة المضيفة.

ولاعبات «جمنازيا» المشاركات في البطولة هن: هند الشراد، ديما الغانم، دلال الصيرفي، شاهة الملا، روزالين أبو الأعيان، صبا منصور، تاليا خليفة، ياسمين العيتاني، كنزي لبيب، مايا لبيب، تولين لبيب، دانا علي، ياسمين العوضي، أليسيا حيدر، ليان ميلادي، كنزا ميلادي، مي العوضي، جيدا توفيق، أقصى مادي، ديما العنجري، نور أبو الهدا، مزيان الخشتي، نور عقل، نور القلاف، رامونا مكار، سيرين بومتري، وهنا صالح.

وهنأت «جمنازيا» لاعباتها بهذا الإنجاز، وذكرت أن مستوى فتيات المدرسة كان رائعاً ونال إعجاب الحضور والمشاركين، مضيفة أن التحضيرات ستتواصل في المدرسة تمهيداً للمشاركة المقبلة في كأس «إي إكس» التي ستقام في مدينة دبي الإماراتية خلال مارس المقبل.

وأشادت «جمنازيا» بحسن تنظيم النادي القطري للبطولة وللحفل الختامي الذي حضره نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد القطري للجمباز علي الهتمي وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي السوري يوسف الطباع.

جدير بالذكر أن مدرسة جمنازيا تقدم أنواعاً متعددة من الرياضات والفنون كالجمباز الإيقاعي والفني والباليه للجنسين، فيما تحتوي المدرسة التي تتخذ من فندق الملينيوم مقراً لها صالات ضخمة خاصة برياضة الجمباز ومجهزة بكل المعدات والأجهزة المطلوبة بحسب معايير الاتحادين الكويتي والدولي للعبة.

