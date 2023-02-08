ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية تزدهر في الخليج

النهار Plus

يتزايد انتشار ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية في المجتمعات الخليجية باعتباره سلوكاً إنسانياً نبيلاً ينقذ أرواح كثير من المرضى الذين هم في أمسّ الحاجة إليه.

وأطلقت الحكومات الخليجية، خلال السنوات الأخيرة، مبادرات وبرامج صحية متنوعة هدفها تشجيع المواطنين والمقيمين على التسجيل في قوائم التبرع، سواء في الحياة أو بعد الوفاة.

وأعلنت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، في مايو 2021، أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ليستفيد منها الآخرون مشمول باستبقاء الحياة والمحافظة عليها، والتي هي من أعظم مقاصد الدين الإسلامي، وتدخل ضمن مفهوم الآية: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً»، واعتبرت أن هذا التبرع من الإحسان الوارد في قول الله عزّ وجلّ: «وأحسنوا إن الله يحبُّ المحسنين».

السعودية.. أوسمة رفيعة

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في أبريل 2021، نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي يهدف إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء وحفظها وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية وحماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية.

وعمدت المملكة إلى ترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، والحرص على منع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.

ومنح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في 18 يناير 2023، «وسام الملك عبد العزيز» من الدرجة الثالثة لـ 100 متبرع بالأعضاء، سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً، وهو إجراء يعلن باستمرار، وشمل مئات المتبرعين، خلال السنوات الماضية.

وكشف تطبيق «توكلنا» السعودي، في 30 نوفمبر الماضي، عن تسجيل 500 ألف متطوع للتبرع بالأعضاء في عموم المملكة.

من جانبه كشف مركز التبرع بالأعضاء السعودي، في 28 فبراير 2022، أن عدد المتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة بلغ 17 ألفاً و534 متبرعاً، أنقذ عن طريقها 15 ألفاً و130 مريضاً، وأجريت 9 آلاف و268 عملية ناجحة، فيما ينتظر 20 ألفاً و971 مريضاً التبرع.

قطر.. الأكثر شمولاً

ويوفر برنامج زراعة الأعضاء في قطر عمليات جراحية دقيقة لزراعة الكلى والكبد، وحتى الرئة، ما يجعل «مؤسسة حمد الطبية» واحدة من أكثر مراكز زراعة الأعضاء شمولاً في المنطقة.

ويواصل المواطنون والمقيمون دعم برامج قطر المتميزة للتبرع بالأعضاء وزراعتها، وفق أعلى المعايير العالمية.

وكشفت مؤسسة حمد الطبية، في 12 نوفمبر الماضي، عن أن سجل المتبرعين بالأعضاء تجاوز 500 ألف متبرع مسجل، وهو ما يمثل نحو 25% من السكان البالغين في قطر.

وحقق برنامج زراعة الأعضاء هذا العام إنجازاً تاريخياً بإجرائه أكبر عدد عمليات زراعة للكلى منذ إنشائه، إلى جانب إجراء ثلاث عمليات زراعة رئة في العام الأول من برنامج زراعة الرئة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الدكتور رياض فاضل مدير مركز قطر للتبرع بالأعضاء (هبة)، عضو لجنة خبراء التبرع بالأعضاء وزراعتها في منظمة الصحة العالمية: إن «سجل التبرع بالأعضاء في قطر يتضمن أكثر من 131 جنسية، ما انعكس إيجاباً على معدل التبرع بالأعضاء بين جميع الجنسيات».

الإمارات.. برنامج حياة

وكشفت الجهات الصحية في الإمارات عن تسجيل آلاف الراغبين للتبرع بالأعضاء ضمن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، فيما شهد زيادة كبيرة في حالات التبرع مقارنة بالأعوام السابقة، وأسهم في إنقاذ مئات الأشخاص.

ونقلت صحيفة «الإمارات اليوم»، في 30 يناير الماضي، عن رئيس اللجنة الدكتور علي العبيدلي، أن نسبة المشاركة في البرنامج شهدت زيادة كبيرة بمعدل 41% في عام 2022، مقارنة بـ 2021.

وأعلن العبيدلي أن عدد المتبرعين بلغ 130 شخصاً أسهموا في إنقاذ حياة أكثر من 500 شخص من أطفال وبالغين وكبار سن من مختلف الجنسيات، كما وصل عدد المسجلين في البرنامج إلى أكثر من 10 آلاف من مختلف الجنسيات والثقافات والأعمار.

وتحدث برنامج «حياة»، في 28 أكتوبر الماضي، عن تمكين 114 عائلة من 20 جنسية مختلفة من التبرع بـ 417 عضواً شمل القلب، والرئتين، والكبد، والبنكرياس، والأمعاء الدقيقة، والكلى، وتمت زراعتها لـ 400 مريض فشل عضوي من 29 جنسية مختلفة.

البحرين.. منصة للتبرع

وأطلقت اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء في البحرين منصة إلكترونية للتبرع بالأعضاء، في يونيو الماضي، تتضمن نبذة عن اللجنة، وإجابات على أبرز الأسئلة التي تتعلق بالتبرع وطريقته، والاشتراطات الخاصة به.

وفي استطلاع أعلنه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، في 11 يناير 2023، أوضحت البيانات أن 87% يفضلون التبرع أثناء الحياة، فيما أعرب 33% من العينة عن قلقهم على صحة المتبرعين، فيما رأى 31% أن هناك موانع دينية تحول دون التبرع.

وقال عضو مجلس الشورى الطبيب الاستشاري أحمد العريض، في 8 ديسمبر الماضي، إن البحرين شهدت خلال السنوات الماضية، زراعة أكثر من 150 كلية من أقارب ومتوفين دماغياً، وبأيدي جراحين بحرينيين وخليجيين.

عُمان.. حملة وطنية

وبالتزامن مع اليوم العُماني للتبرع بالأعضاء، الذي وافق 19 ديسمبر الماضي، أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع الرابطة العُمانية لزراعة الأعضاء، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الحملة الوطنية للتبرع بالأعضاء، بهدف توعية أفراد المجتمع بأهميته.

وكشفت السلطنة خلال إطلاق الحملة عن أن إجمالي عدد المتبرعين ما بعد الوفاة المسجلين في تطبيق «شفاء» التابع لوزارة الصحة العمانية بلغ 7092 مُتبرعاً.

وبلغ عدد عمليات زراعة الأعضاء في عُمان منذ عام 1988 وحتى الآن نحو 347 عملية، منها عمليات زراعة الكلى بإجمالي 325 عملية لـ306 من المتبرعين الأحياء، و19 من المتبرعين المتوفين، بينما بلغت عمليات زراعة الكبد 22 عملية من المتبرعين الأحياء.

ويعتقد الباحث حارث بن سيف الخروصي، أن التبرع بالأعضاء يشوبه كثير من الجدل بين موافق ومعارض ومشترط، كما أنه قد واكب ظهور هذا النوع من التبرع جدل فقهي وقانوني وأخلاقي حول جوازه؛ لكونه من النوازل التي لم تكن موجودة في السابق.

ويرى الخروصي في تصريح لموقع «الخليج أونلاين» أن التبرع بالأعضاء قد يسهم في إنقاذ حياة كثير من الناس، وهو من جوانب فعل الخير، وهو «أسمى نوع من تضامن الإنسان مع أخيه الإنسان».

ويؤكد الخروصي أنه «إن كان التبرع بالأعضاء من المحببات فإن بيع الأعضاء من الشنائع التي يجب التحذير منها أخلاقياً وفكرياً».

وأشار إلى أن هنالك ازدياداً في رغبة الخليجيين في التبرع بأعضائهم بعد الموت، كجزء من الأجر والثواب وتكفير الخطايا، ولكن يجب أن يصاحب هذا النوع من التبرع ضوابط قانونية وإجرائية وتشريعية تصاغ بما يحقق الهدف السامي ويغلق أي ثغرات قد ينطوي عليها التبرع.

